اليوم.. تدريب الأطباء على المناظير الشعبية فى ورشة عمل بجامعة المنوفية

تنظم جمعية النيل للأمراض الصدرية، اليوم الخميس، ورشة العمل مجانــًا لتدريب الأطباء على استخدام المناظير الشعبية بالتعاون مع جامعة المنوفية والإدارة العامة للأمراض الصدرية بوازة الصحة ومدرية الشئون الصحية بالمنوفية وذلك بالادارة العامة للجامعة.

أشار الدكتور ابراهيم المحلاوى أستاذ الأمراض الصدرية بطب المنوفية ورئيس الجمعية وورشة العمل السادسة بأنه سيتم خلالها تدريب شباب الأطباء من تخصصات الأمراض الصدرية وجراحة القلب والصدر والأنف والأذن والأطفال والباطنة والطؤارى والرعاية المركزة على استخدام المنظار الشعبى المرن والصلب.

مضيفـــًا بأن الورشة تستضيف الدكتور عماد قراعة أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس وحدة المنظار الشعبى بعين شمس والدكتور أشرف مدكور أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، والدكتور خالد زمزم والدكتور محمد حنتيرة.

وسوف يتم خلال فعاليات الورشة القاء أربع محاضرات تتناول الحديث فى استخدام المنظار الشعبى فى تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة.

تعقد الورشة تحت رعاية رئيس جامعة المنوفية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، ومحافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور أحمد القاصد، ووكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتورة هناء سرور، وعميد كلية الطب الدكتور أحمد جمال، مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية الدكتور وجدى أمين.

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