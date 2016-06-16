خادم الحرمين يستقبل عميد السلك الدبلوماسي ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة كل من سفير تشاد رئيس المجموعة الأفريقية صقر يوسف إنتو، وسفير السودان رئيس المجموعة العربية عبدالحافظ إبراهيم محمد، وسفير الأرجنتين رئيس مجموعة أمريكا الجنوبية خايمي سرجيو سردا، وسفير أوزباكستان رئيس المجموعة الآسيوية عليشير قادروف، وسفير روسيا رئيس المجموعة الأوروبية أوليغ أوزيروف، وسفير نيوزيلندا رئيس مجموعة اوقيانوسيا رالف كينج.

ونقل السفراء لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- خلال الاستقبال تحيات وتهاني أصحاب الجلالة والفخامة قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتهنئة جميع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة بهذا الشهر الفضيل.

كما أعرب السفراء عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على استقباله لهم، متمنين دوام الخير والتوفيق للمملكة في ظل قيادتها الرشيدة.

وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين شكره لهم على التهنئة بالشهر الفضيل، وتحياته لأصحاب الفخامة قادة بلدانهم، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على الأمتين الإسلامية والعربية، والعالم أجمع بالخير والسلام والازدهار.

حضر الاستقبال وزير الدولة للشؤون الخارجية د. نزار بن عبيد مدني.

من جهة أخرى، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف بن راشد الزياني.

وهنأ د. الزياني خادم الحرمين الشريفين، بشهر رمضان المبارك، فيما أعرب الملك المفدى عن شكره له على التهنئة سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الدول الخليجية بالخير والبركات.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك.

حضر الاستقبال وزير الدولة للشؤون الخارجية د. نزار بن عبيد مدني.

الملك سلمان وسفيري جيبوتي وتشاد

الملك سلمان مستقبلاً السفير السوداني

خادم الحرمين مستقبلاً عميد السلك الدبلوماسي ورؤساء المجموعات الدبلوماسية

خادم الحرمين خلال استقباله د. الزياني