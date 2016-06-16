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مقتل 7 عناصر من قوات" البنيان المرصوص " الليبية فى اشتباكات مع "داعش"

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مقتل 7 عناصر من قوات" البنيان المرصوص " الليبية فى اشتباكات مع "داعش" مقتل 7 عناصر من قوات" البنيان المرصوص " الليبية فى اشتباكات مع "داعش"
أعلن المركز الإعلامى لعملية "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى، إنهم تعرفوا على هوية سبعة جثامين لبعض المقاتلين ضمن قوة استطلاع فقد الاتصال بها.

ورجح المركز الإعلامى للعملية، فى بيان مساء أمس الأربعاء، أن يكون المقاتلين السبعة قد قتلوا خلال اشتباكات مع تنظيم "داعش" حى الـ700 الواقع فى المدخل الغربى لمدينة سرت.

وفى السياق ذاته، أكدت مواقع مقربة من تنظيم "داعش" مقتل سبعة من قوات البنيان المرصوص فى الاشتباكات التى دارت بحى الـ700 بمدينة سرت.

وكان تنظيم "داعش" قد نشر إحصائية لقتلى عملية البنيان المرصوص خلال ستة أسابيع، أكد فيها مقتل 170 مقاتلا من قوات البنيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق، بالإضافة إلى تدمير آليات وإسقاط طائرة حربية.
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