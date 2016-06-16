الكشف عن غموض مقتل سائق صهريج في المدينة

كشفت الجهات الأمنية بالمدينة المنورة غموض مقتل آسيوي "سائق صهريج"، والعثور على جثته في وادي الفرع منتصف شهر شعبان الماضي بعد أن تم إلقاء القبض على الجاني وهو مواطن عشريني استدرج القتيل للمكان بسبب خلافات بينهما.

وتعود التفاصيل إلى العثور على جثمان رجل بمنطقة صحراوية شاهده أحد الرعاة بتاريخ 1437/8/16 وبانتقال الجهات ذات العلاقة تبين أن الجثمان يعود لوافد من جنسية آسيوية يعمل سائق صهريج بالمنطقة منذ 40 سنة، ومن خلال الكشف الطبي الشرعي اتضح وجود طلق ناري اخترق العين واستقر في مؤخرة الرأس، وبحسب العميد فهد الغنام المتحدث الإعلامي في شرطة المنطقة فقد وجه اللواء عبدالهادي الشهراني مدير شرطة المدينة المنورة، بتشكيل فريق بحث وتحرٍ متخصص من إدارة التحريات والبحث الجنائي لكشف غموض الحادث والقبض على الجاني.

وقد شرع فريق البحث في إجراءات البحث والتحري بتوسع وحصر علاقات المذكور بأبناء جنسيته وسكان المنطقة وتم تضييق دائرة الاشتباه في أحد الشبان في العقد الثاني من العمر من أهل المنطقة، والذي ترجح بحثيا وتحقيقا وجود علاقة له بالمقتول ونشوب خلافات سابقة فيما بينهما جعله يستدرج الضحية إلى تلك المنطقة وإطلاق النار عليه من بندقية ساكتون نارية أصابته برأسه وفر من الموقع وقد تم تسجيل اعتراف المذكور وإيقافه تمهيدا لاستكمال إجراءات التحقيق والاستجواب.