وزير النقـل يشـكر القيـادة

سليمان الحمدان

أعرب وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين وسمو ولي ولي العهد ـ يحفظهم الله ـ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بأن يكون رئيساً لمجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار « وأن تكون الشركة هي المالكة للبنى التحتية لمشروعات النقل للخطوط الحديدية بين مدن المملكة.

وثمن الحمدان في تصريح له هذا القرار من القيادة الرشيدة، الذي يؤكد ما يحظى به قطاع الخطوط الحديدية من دعم متواصل اسوة بباقي قطاعات النقل الأخرى في المملكة ، مشيراً الى أن هذا القرار يعد حلقة مهمه في سلسلة القرارات السابقة التي اصدرها المجلس الموقر لإعادة هيكلة النقل بمختلف انماطه ليواكب ماتعيشه المملكة من نهضة حضارية شاملة. واوضح وزير النقل ان هذا القرار يهدف الى توحيد ملكية البنى التحتية لمشروعات النقل بالخطوط الحديدية بين مدن المملكة والإشراف عليها في جهة واحدة لضمان تحقيق اعلى كفاءة وفاعلية وأقل تكاليف إضافة إلى تلافي الازدواجية ورفع كفاءة الاداء والانفاق عليها. ودعا الحمدان في ختام تصريحه الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لهذا البلد المعطاء أمنه ورخاءه تحت ظل قيادته الحكيمة.