أمانة الرياض تفتتح حزمة مشروعات تنموية في الأشهر المقبلة

تشهد العاصمة الرياض حالياً تنفيذ مشروعات عملاقة تعمل أمانة منطقة الرياض على الانتهاء منها خلال الأشهر المقبلة، وتسعى الأمانة لافتتاحها لساكني مدينة الرياض للاستمتاع بمرافقها وأجوائها البيئية الجميلة؛ حيث تشمل حزمة من المشروعات المهمة.

وتمثل الواحات والساحات والمباني ومناطق التشجير من أهم المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة الرياض.

وتُعد واحة الملك سلمان بالملز أحد المشروعات التي تنفذها الأمانة حالياً؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز في أعمال المشروع (٦٠٪‏) وبمسطح إجمالي ٢٤٥٣٢م٢، وتمثلت الأعمال المنجزة في الأعمال الإنشائية للمبنى الرئيسي وأكشاك البيع والبنية التحتية لكامل الموقع والمواقف والمسطحات الخضراء، ويتوقع إنهاء أعمال المشروع خلال التسعة الأشهر المقبلة.

كما تمثل واحة الملك سلمان بحي الجزيرة أحد مشروعات الأمانة النموذجية؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز في أعمال المشروع (٩٥٪‏) وبمسطح إجمالي ١٩٢٩٤م٢، وتمثلت الأعمال المنجزة في الأعمال الإنشائية والبنية التحتية بالموقع وهي عبارة عن المبنى الرئيسي والمسطحات الخضراء والأكشاك والمواقف، ويتوقع إنهاء أعمال المشروع خلال الثلاثة أشهر المقبلة. وفي حي الجزيرة تمثل الساحة البلدية أحد معالم الحي وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال المشروع (٦٥٪‏) وبمسطح إجمالي ٢٦٤٠٠م٢، وتمثلت الأعمال المنجزة في ممرات المشاة، مبنى الخدمات، مسطحات خضراء، ملاعب. ويتوقع إنهاء أعمال المشروع خلال الستة أشهر القادمة. كما أن ساحة العروض في الطريق الدائري الشرقي تمثل واحداً من المشروعات المهمة في مدينة الرياض؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز في أعمال المشروع (١١٪‏) وبمسطح إجمالي (١٣٥٠٠٠م٢)، وتمثلت الأعمال المنجزة في الأعمال الإنشائية والبنية التحتية، ويتوقع إنهاء أعمال المشروع خلال العشرة أشهر المقبلة. وفي حي الحمراء يتم حالياً تنفيذ مشروع مبنى ذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز في أعمال المشروع (٦٠٪‏) وبمسطح إجمالي ٨٠٠٠ م، وتمثلت الأعمال المنجزة في المبنى الرئيسي، ومسطحات خضراء، ومواقف، ويتوقع إنهاء أعمال المشروع خلال الستة أشهر المقبلة.

وقريب من مبنى الاحتياجات الخاصة في حي الحمراء تقع واحة الملك سلمان للعلوم؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز في أعمال المشروع (٩٥٪‏) وبمسطح إجمالي (١٤٨٢٢م٢)، وتمثلت الأعمال المنجزة في تنفيذ كامل البنية التحتية والمبنى الرئيسي والمسطحات الخضراء والأكشاك والمواقف، ويتوقع إنهاء أعمال المشروع خلال الأربعة أشهر المقبلة. وفي حي السليمانية تقع واحة الملك سلمان وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال المشروع (٩٨٪‏) وبمسطح إجمالي (١١٢٠٦م٢)، وتمثلت الأعمال المنجزة في المبنى الرئيسي والمسطحات الخضراء وأكشاك تقديم المأكولات والمشروبات، والمواقف، ومن المتوقع إنهاء أعمال المشروع خلال شهر، ليتم البدء بعد ذلك بمرحلة التأثيث والتجهيز النهائي لافتتاح جميع الواحات المنفذة بشكل رسمي لسكان المناطق المحيطة فيها للاستفادة من مرافقها المتعددة.

مسؤولو أمانة الرياض في متابعة لأعمال تنفيذ أحد المشروعات