السديري يجري اتصالاً بذوي الإمام المتوفى

أجرى نائب وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد د. توفيق بن عبدالعزيز السديري اتصالاً هاتفياً بعائلة الإمام سعيد بن سعدان الزهراني، الذي وافته المنية بعد أن أم المصلين في صلاة الفجر في مسجد حسين مطر ببطحاء قريش بمكة المكرمة؛ حيث قدم لهم واجب العزاء في وفاته سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتقبله في عباده الصالحين، وأن يلهم أهله الصبر والسلون.

وكان فضيلة مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة علي بن سالم العبدلي قد قام بزيارة لمنزل ذوي المتوفى؛ حيث نقل لهم تعازي معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ومعالي نائبه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويتقبله في عباده الصالحين، وأن يجبر مصابهم.