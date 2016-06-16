التركي.. كفيف يروي قصة نجاحه في «لقاء الخميس»

يحل الكفيف عبدالرزاق بن علي التركي عضو مجلس التعليم الخاص بالمنطقة الشرقية، اليوم، ضيفاً على "لقاء الخميس" للناجحين بالرياض للحديث أمام الشباب عن عشرات الصنائع التي يجيدها والأبحاث التي أنجزها، وذلك في مطعم "نيرفانا" بحي العليا.

التركي حاصل على البكالوريوس في الدراسات الدولية من جامعة أوريغون، وحاصل أيضاً على درجة الماجستير في التربية الخاصة من أميركا، والأخرى في الشؤون الدولية، كما عمل مديراً للتسويق والمبيعات في شركة شحن، وكذلك مديراً للموارد البشرية.

وأجرى عدة بحوث في العلاقات الدولية، وفي الاقتصاد، والثقافة، وحاز على شهادات ومنح شرفية، وتولى عضوية عدة مجالس لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويقام اللقاء في تمام الساعة 10:30 مساءً، وهناك سحور معد بهذه المناسبة في مطعم "نيرفانا". من جهة أخرى، يواصل "لقاء الخميس" تقديمه لكبسولات النجاح، وهي عبارة عن دورات مقدمة للجمهور، حيث تستضيف مدينة الباحة هذه المرة دورة "الحوار والتعاون المجتمعي" للمدرب علي بن يحيى الحربي مساء الخميس المقبل في مركز الأمير مشاري للجودة وتحسين الأداء، وهناك شهادات معتمدة للحاضرين.

يذكر أن "لقاء الخميس" يحظى بشراكة رسمية من مركز الملك سلمان للشباب، ورعاية رسمية من الهيئة العامة للرياضة، ودعم إعلامي من جهات عدة من بينها جريدة "الرياض" الراعي الدائم.