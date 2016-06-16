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"قرقاش": موقف حماس متناقض ودعم إيران يعيد إشكالية نفوذ طهران على الحركة

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"قرقاش": موقف حماس متناقض ودعم إيران يعيد إشكالية نفوذ طهران على الحركة "قرقاش": موقف حماس متناقض ودعم إيران يعيد إشكالية نفوذ طهران على الحركة
وصف وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى، الدكتور أنور محمد قرقاش، موقف حركة حماس الفلسطينية بالملتبس والمتناقش، مشيرا إلى أن تصريحات الدكتور موسى أبو مرزوق حول دعم إيران لحماس يعيد إشكالية النفوذ الإيرانى على الحركة، وتابع عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :"فى هذا المفصل الحرج فى المنطقة موقف حماس ملتبس ومتناقض."

يذكر أن القيادى فى حركة حماس موسى أبو مرزوق أكد أن ما قدمته إيران من دعم للمقاومة الفلسطينية على صعيد الإمداد أو التدريب أو المال، لا يوازيه سقف آخر، ولا تستطيعه معظم الدول، وهو ما يوضح مغازلة حماس لطهران التى قطعت الرواتب عن قيادات الحركة بسبب موقفها من الأزمة السورية.


>حماس تتقرب من إيران عبر بوابة حزب الله.. وفد قيادى برئاسة موسى أبو مرزوق يلتقى نائب الأمين العام للحزب.. ومصادر تؤكد: الجناح المسلح للحركة يغازل الحرس الثورى للحصول على أنظمة صواريخ حديثة
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