الأربعة الأوائل: القيادة حفّزتنا على تحقيق المراكز الأولى

أكد أوائل الثانوية العامة الأربعة الذين بشّرهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هاتفياً بالنتيجة، أن رؤية سموه كانت حافزاً لهم إلى تحقيق الريادة والوصول إلى المراكز الأولى.

وتصدرت الطالبة رزان سليمان الكعبي من مدرسة الشفاء لتعليم الثانوي للبنات من مدينة كلباء المركز الأول في نتائج الثانوية العامة على طلبة القسم العلمي من فئة المواطنين بنسبة 99.2%.

وعبّرت عن فرحتها الغامرة باتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بها وتبشيرها بالنتيجة، كاشفةً عن حلمها بأن تصبح عالمة في مجال علوم الفضاء.

إهداء

وأهدت الطالبة رزان الكعبي تفوقها لوالديها اللذين كانا لهما الفضل بعد الله سبحانه وتعالى، إذ حرصا على الدعاء لها، ووفرا لها كل سبل الراحة والبيئة الخالية من أي ضغوط قد تسبب تراجعها في الدراسة، وكانا حريصين جداً على متابعتها دراسياً، لكونها الابنة «البكر»، وتشجيعها على المواصلة في تحصيل الدرجات، برغم القلق الذي كان يراودها خلال الامتحانات.

وقالت: «أنا محظوظة بعائلتي، فقد تربيت في ظل أسرة تربوية مميزة، فوالدتي مدرّسة أحياء، ووالدي كان يعمل مدرس كمبيوتر قبل أن يصبح مدير مواصلات الإمارات في المنطقة الوسطى»، منوهةً بأنها تعلمت من القيادة الرشيدة للدولة أهمية تحقيق المركز الأول.

وعمّت الفرحة أجواء منزل عائلة الطالبة وفاء راشد محمد صباح اليماحي، بعد أن بشّرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قبيل آذان المغرب بتصدرها المركز الأول في القسم الأدبي على الطلبة المواطنين على مستوى الدولة بنسبة 99%، فلم تكن تتوقع هذا المركز برغم تفوقها الدراسي في كل مراحل حياتها الدراسية.

شخصية غالية

وقالت وفاء اليماحي التي حصلت على المركز الأول على المواطنين في القسم الأدبي وعلى المركز الرابع من أوائل الدولة: «كان أفضل خبر بُشّرت به في حياتي، ومن شخصية غالية على قلوبنا هي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي هنأني، وقال إن عليّ أن أرى المستقبل بكل عزيمة، فقد سعدت جداً بهذا الخبر، وفرح والدي بذلك، لكوني الابنة البكر لهما، وثمرة تخرج أول أبنائهم من الثانوية، حيث استقبلا هذا الخبر بدموع الفرح».

طموح

وأشارت إلى أنها تفوقت في كل مراحل سنوات الدراسة، وتطمح بإذن الله إلى تكمل مسيرتها التعليمية في جامعة بوليتكنك أبوظبي لدراسة هندسة الطائرات، أو في مركز زايد للملاحة الجوية لدراسة الملاحة الجوية، فهما أكثر مهنتين حلمت بهما في حياتها.

وأهدت نجاحها إلى والدها الذي كان سندها الأول، ووالدتها التي وفرت لها كل الأجواء التي تسمح لها بالمذاكرة والتفوق، وعائلتها التي كانت تشجعها على أن تكون من أوائل الدولة، وختمت حديثها قائلة: «أنا أكبر إخوتي وأخواتي، وأتمنى أن أكون قدوتهم، وأن يحصلوا جميعهم على المراكز العالية».

وشكرت الطالبة هاجر أحمد القطيفان، الأولى على القسم العلمي، سورية الجنسية، من أكاديمية الأندلس في مدينة العين، والحاصلة على 99.9، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على اتصاله الأبوي بها لينقل إليها التهنئة بحصولها على المركز الأولى، حيث إنها لم تتمالك نفسها من الفرحة عندما اتصل سموه بها، وكانت المفاجأة أكبر من حلمها وتوقعاتها.

فخر واعتزاز

وأعربت الطالبة إسراء احمد أبو الحسين، الطالبة في مدرسة الرقاعة بمدينة العين، مصرية الجنسية، الحاصلة على المركز الأول بالقسم الأدبي بنسبة 99.3، عن فخرها واعتزازها بتلقي الاتصال من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولم تصدّق نفسها وهي تستمع إليه ناقلاً إليها التهاني والتبريكات بحصولها على المركز الأول على القسم الأدبي، متوجهةً إلى سموه بالشكر والتقدير، ومعربةً عن أملها بدراسة الاقتصاد والعلوم السياسية، وأهدت النجاح إلى أسرتها ومدرستها، معربةً عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات.

وكان معالي الدكتور راشد النعيمي، المدير العام لمجلس أبوظبي، قد قام بزيارة أسرتي الطالبتين في مدينة العين برفقة سالم الكثيري، مدير مكتب العين التعليمي، حيث قدّم التهاني للطالبتين، مشيداً بتفوقهما.