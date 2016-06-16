محمد بن راشد يبارك لأوائل الثــــــانوية العـــامة النجـاح والتفـــوق

فاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أوائل الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2015 /‏‏ 2016 باتصال هاتفي، بشّرهم خلاله بالنتيجة المشرفة التي حصلوا عليها.

فقد أجرى سموه اتصالاً هاتفياً مع كل من الطالبة هاجر أحمد القطيفان من أكاديمية الأندلس الخاصة في مدينة العين الحاصلة على المركز الأول الفرع العلمي على مستوى الدولة بمعدل 99.9، والطالبة إسراء أحمد أبو الحسين إبراهيم من مدرسة الرفعة بمدينة العين الحاصلة على المركز الأول بفرع الأدبي على مستوى الدولة بمعدل 99.3، والطالبة رزان سليمان محمد موسى الكعبي من مدرسة الشفاء بنت عبد الله للتعليم الثانوي بنات في الشارقة الحاصلة على المركز الأول على مستوى الطلبة المواطنين والمواطنات الفرع العلمي بمعدل 99.2، والطالبة وفاء راشد محمد بن صباح اليماحي من مدرسة الطويين للتعليم الأساسي والثانوي للبنات الحاصلة على المركز الأول على مستوى الطلبة والطالبات المواطنات الفرع الأدبي بمعدل 99.

تبريكات

وقد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطالبات الأربع تفوقهن، متمنياً لهن مزيداً من التقدم والنجاح على درب التحصيل العلمي، وصولاً إلى الشهادة العليا التي تؤهلهن لخوض معترك الحياة العملية وهن متسلحات بالعلم والمعرفة وخدمة أوطانهن وبناء مستقبل مشرف لهن.

وأعربت الطالبات عن سعادتهن باتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي كان الاتصال الأول الذي حمل لهن بشرى الحصول على المراكز الأولى قبل إعلان النتيجة رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم.

وتوجهن مع ذويهن بالشكر العظيم والامتنان إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على ما يوليه من اهتمام ومتابعة شخصية أبوية للعلم وأهله، خاصة بناته الطالبات المتفوقات في جميع مراحل التحصيل الأكاديمي على مستوى الجامعات والكليات والمدارس في دولتنا الحبيبة.

قوائم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم الأوائل للثانوية العامة للقسمين العلمي والأدبي لنتائج العام الدراسي 2016-2015، بواقع 25 طالباً وطالبة في قائمة الأوائل من مختلف الجنسيات العربية، و21 طالباً وطالبة في قائمة أوائل الطلبة المواطنين.

وحصدت المدارس الحكومية النصيب الأكبر من قائمة الأوائل بواقع 34 طالباً وطالبة، مقابل 11 طالباً وطالبة في مدرسة خاصة، فيما بلغ نصيب القسم العلمي من الأوائل 26 طالباً وطالبة من القائمتين الشاملة لجميع الجنسيات والمواطنين، مقابل 20 طالباً وطالبة في قائمة القسم الأدبي، في وقت حصدت الطالبات العدد الأكبر من المراكز الأولى، بعدد 36 طالبة، مقابل 10 طلاب.

وأكد معالي حسين الحمادي، وزير التربية، لـ«البيان»، أن الدولة لم تدخر وسعاً في الارتقاء بمستوى التعليم ودرجة جودته، وأن الوزارة في ضوء هذا الاهتمام البالغ تعمل جاهدة على جعل البيئة المدرسية أكثر جذباً للطلبة، كما تسعى بخطى حثيثة نحو تطوير نظم التعليم، ومن بينها ما يتصل بنظام التقويم والامتحانات الذي شهد طفرات عدة في آلياته وإجراءاته، من أجل الوصول إلى مؤشرات علمية دقيقة لقياس مستوى تحصيل الطلبة ودرجة كفاءة العملية التعليمية، بعيداً عن القياسات النمطية المرتبطة بالحفظ والاسترجاع.

وذكر معاليه أن وزارة التربية وجميع العاملين فيها لا يسعهم في ختام عام دراسي حافل سوى رفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، لما يحظى به التعليم من رعاية كريمة واهتمام وأولوية متقدمة في أجندة الدولة، ما كان له الأثر الإيجابي الكبير في نفوس العاملين في التعليم والطلبة والمجتمع المدرسي بوجه عام.

وأكد أن مجموعة المراكز الأولى التي حققتها الدولة في مختلف المجالات على المستوى العالمي، وتوجيهات قياداتنا الرشيدة إلى تركيز أبناء الإمارات على تحقيق التفوق والتميز، كل ذلك حفز الطلاب والطالبات إلى الإقبال على العملية التعليمية والنهل من العلم بشكل لافت، إدراكاً منهم لمكانة دولتهم، وقدر ما حققته من طفرات نوعية على الصعد كافة، وأهمية المحافظة على مكتسبات الدولة ومقدراتها، ومواجهة تحديات المستقبل بامتلاك أدواته ولغته.

3 قنوات

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم مروان أحمد الصوالح إلى أن هناك ثلاث قنوات يمكن للطلبة وأولياء الأمور من خلالها الاطلاع على النتائج، وهي الرسائل النصية التي تضم المعدل والمجموع والبريد الإلكتروني التي ترسلها إدارة التقييم والامتحانات إلى طلبة الثانوية، إضافة إلى أن خدمة البوابة الذكية ستتيح الفرصة لأولياء الأمور والطلبة للاطلاع على نتائجهم من خلال الهواتف الذكية سواء خارج الدولة أو داخلها، ويمكن الدخول عليها من خلال اسم المستخدم ورقم الطالب، وتضم هذه الخدمة تقارير العشرة الأوائل على مستوى الدولة وبوابة الطالب وولي الأمر، ويمكن الدخول عليها من خلال زيارة sis.gov.ae، ويمكن أن يستخرج الطالب درجات التقويم المستمر على مدار العام والاطلاع على جميع الدرجات.

وهنأ الصوالح جموع الطلبة الناجحين، وخص بالذكر طلبة الأوائل والمتميزين، كما هنأ أولياء أمورهم، وشكر جميع القائمين على شؤون الامتحانات في الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس، والمراقبين والعاملين في مراكز تقدير الدرجات، كما شكر الهيئات التعليمية والإدارية والفنية المساعدة في مدارسنا.