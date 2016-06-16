محافظ جنوب سيناء يشهد اليوم حفل توزيع موتوسيكلات وأجهزة سمعية لذوى الإعاقة

أعلن فؤاد عبد العظيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء، عن توزيع موتوسيكلات مجهزة على ذوى الاحتياجات الخاصة وأجهزة تعويضية من أصحاب الإعاقة الحركية والسمعية بالمحافظة، فى إطار مشروع موتوسيكلات ذوى الاحتياجات الخاصة اليوم الخميس، بحضور المحافظ اللواء خالد فودة خلال الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان بمقر مركز تمكين المرأة بطور سيناء.

وأضاف عبد العظيم، أنه سيتم خلال الحفل توزيع 6 موتوسيكلات وأجهزة تعويضية على أصحاب الإعاقة الحركية والسمعية بتكلفة 66 ألفا و850 جنيها.

- محافظ جنوب سيناء يشهد حفل توزيع موتوسيكلات وأجهزة سمعية لذوى الإعاقة غدا