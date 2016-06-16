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رئيس شركة مياه القناه يطالب بسرعة الإنتهاء من إنشاء خزان السلام بالسويس

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رئيس شركة مياه القناه يطالب بسرعة الإنتهاء من إنشاء خزان السلام بالسويس رئيس شركة مياه القناه يطالب بسرعة الإنتهاء من إنشاء خزان السلام بالسويس
طالب المهندس محمود طه عبد اللطيف رئيس محافظات القناه لمياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة الانتهاء من إنشاء خزان السلام 1و2 الجديد والذي تبلغ سعته 5 آلاف متر مكعب، وتركيب طلمبات جديدة بهدف مضاعفة كميات المياه.

فيما قال عصام العلاف رئيس قطاع السويس، إن منطقة السلام 1و2 تغذى من الكميات الواردة من مرفق مياه هيئة قناة السويس، والتي يجب أن تكون 300 ألف متر مكعب يوما يصل منها 9 آلاف فقط، وهذه الكمية لا تكفى تغطية هذه المناطق وقرية يوسف السباعي.

وأضاف "العلاف" أن أعمال التكريك أمام المحطة تسببت فى انخفاض المنسوب أمام المآخذ وتوقف المحطة، مشيرا إلى أنه نتيجة أعطال محولات الكهرباء يتم انقطاع التيار الكهربائي وفى هذه الحالة يتم تشغيل المولدات بنصف طاقة المحطة، لذلك يقوم القطاع بالدفع بفريق عمل مدرب لإدارة المنظومة وفقا للكميات الواردة بنظام المناوبات.

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