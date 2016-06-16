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اليوم.. الداخلية تكرم أبنائها المتميزين بمديريات سوهاج وأسيوط والوادى الجديد

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اليوم.. الداخلية تكرم أبنائها المتميزين بمديريات سوهاج وأسيوط والوادى الجديد اليوم.. الداخلية تكرم أبنائها المتميزين بمديريات سوهاج وأسيوط والوادى الجديد
أكد اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، أن اللواء عادل عبد العظيم أيوب مساعد الوزير للمنطقة يكرم اليوم الخميس، بالإنابة عن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية 26 ضابطا و5 أفراد و 2 من العمد والمشايخ وموظف مدنى ومجندين بإجمالى 36 من رجال الشرطة المتميزين فى آداء عملهم بمديرية أمن سوهاج، بالإضافة إلى تكريم المتميزين بمديريات أمن أسيوط والوادى الجديد، وذلك بقاعة مديرية أمن أسيوط.

وأوضح مدير أمن سوهاج، فى تصريح خاص لليوم السابع، أن التكريم السنوى يأتى تقديرا لأبناء وزارة الداخلية المتميزين لما يبذلونه من جهد لحفظ الأمن والأمان وما يقدمونه من تضحيات بأرواحهم لتحقيق الأمن .


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