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بالصور ..هيئة قصور الثقافة تكرم الشاعر مصطفى مقلد فى كفر الشيخ

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بالصور ..هيئة قصور الثقافة تكرم الشاعر مصطفى مقلد فى كفر الشيخ بالصور ..هيئة قصور الثقافة تكرم الشاعر مصطفى مقلد فى كفر الشيخ
كرمت هيئة قصور الثقافة الشاعر مصطفى مقلد, وتم منحه درعها بمسقط رأسه بقرية الأصيفر البلد التابعه لمركز دسوق.

جاء ذلك خلال احتفال أقيم لتكريمه بمدرسة الشهيد محمد مقلد، بحضور هشام أحمد يوسف وكيل وزارة الثقافه بكفرالشيخ، ولذى سلمه درع وزارة الثقافة، والسيد متولى الحكيمى رئيس قرية كنيسة الصرادوسى نائبا عن اللواء أحمد بسيونى زيد رئيس مركز ومدينة دسوق، وأحمد رمزى مدير عام إدارة دسوق التعليمية وحلمى المرشدى نائب رئيس مجلس الأمناء لكفرالشيخ ورئيس مجلس الأمناء بدسوق.

كما حضر عدد من الشعراء بمختلف المحافظات والأدباء ومنهم مختار عوض ومصباح المهدى وعبدالرحمن الشهاوى والدكتور حمدى شتا وممدوح عبدالعاطى وصلاح السقا ويوسف البوهى وإسماعيل بريك رئيس نادى الأدب، ومن المملكة العربية السعوديه الشقيقة سعود سالم والروائى والأديب محمود فرحات.

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