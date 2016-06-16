أستاذ طب أطفال: صومى لو بترضعى صناعى وبلاش لو لبنك قليل

صيام السيدة المرضع من الموضوعات الشائكة التى تختلف فيها الآراء الطبية، وهو ما جعل الدكتور حسام جلال استشارى أمراض الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى المطرية العام، يوضح بعض الحالات التى يمكن للمرضع خلالها الصيام دون خوف على طبيعة تغذية المولود، أو على صحتها بشكل عام، وكذلك الحالات التى يجب أن تفطر خلالها حتى لا تتسبب فى الضرر لها ولصحتها وللطفل.

وقال الدكتور حسام جلال: "كل صيام يحمل خطورة على الرضيع فهو خطر، فلبن الأم ينتج عن طريق الثدى، والذى ينتجه من خلال تناول وشرب السوائل الكثيرة، ليتمكن من إدرار اللبن للطفل الذى يحتوى على أكثر من 70 فالمائة من كميته مياه، وتقليل السوائل بشكل عام قد يقلل بالفعل من إدرار اللبن من الثدى".

وأضاف د. حسام: "هناك حالات يجوز للأم خلالها أن تصوم دون خوف على صحتها أو على تغذية الطفل، ومنها أن يكون الطفل ممن يرضعون رضاعة صناعية، أو أن يكون الطفل قد تخطى الـ6 أشهر من عمره وبدأت الأم فى إدخال الطعام تدريجيا إليه بجانب الرضاعة، فالأكلات الخارجية تساعد الأم على الصيام فى تلك الحالة".

أما عن الحالات التى يحظر فيها صيام المرضع، فأشار إليها "جلال"، موضحا أن الشهور الأولى بعد الوضع يحظر خلالها الصوم تماما، حتى لا تضر بالطفل والأم، كذلك إذا كانت المرضع تعانى من قلة فى كمية لبنها، أو أنها تعانى مشكلة مرضية، أو مرض مزمن، أو أن بنيتها وصحتها ضعيفة.

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