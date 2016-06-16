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تقرير - كريم حافظ يقترب من الانضمام لثامن الدوري الفرنسي

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تقرير - كريم حافظ يقترب من الانضمام لثامن الدوري الفرنسي تقرير - كريم حافظ يقترب من الانضمام لثامن الدوري الفرنسي

يقترب الظهير الأيسر المصري كريم حافظ لاعب ليرس البلجيكي من الانضمام لرين الفرنسي هذا الصيف، حسب تقارير صحفية.

كريم حافظ لعب الموسم الماضي في صفوف أومونيا نيفوسيا القبرصي على سبيل الإعارة من ليرس حتى انتهت فترة الإعارة.

وأفادت جريدة جازيت فان أنتويربن البلجيكية أن اللاعب الأعسر سيخضع لفترة معايشة مع رين خلال الفترة من 27 يونيو الجاري وحتى العاشر من يوليو المقبل، على أن ينتقل للفريق رسميا حال إقناع الجهاز الفني للفريق الفرنسي بقدراته.

وأكدت الصحفية البلجيكة أن أكثر من فريق مصري مهتم بضم اللاعب البالغ من العمر 20 عاما.

فريق رين أنهى الموسم المنصرم من الدروي الفرنسي في المركز الثامن، ويتولى تدريبه كريستيان جوركوف المدير الفني السابق لمنتخب الجزائر.

ويشتهر الفريق الفرنسي باهتمامه بالمواهب الشابة، فالأكاديمية التي تتبع النادي أخرجت أكثر من لاعب اشتهر لاحقا، مثل سيلفيان ويلتورد ويان جوركوف وموسى سو.

كريم حافظ بدأ مشواره في صفوف ناشئي الأهلي قبل أن ينتقل لوادي دجلة ومنه إلى ليرس.

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