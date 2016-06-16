عهود الرومي: الحكومة تتبنى الابتكار وترسّخه ثقافة ومنهجاً

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، على أن حكومة دولة الإمارات، تركز على تبني الابتكار وترسيخه كمنهج عمل وثقافة مجتمع، باعتباره واحداً من الأعمدة الأساسية لصناعة المستقبل، مشددة على أهمية دعم مشاريع خريجي دبلوم الابتكار الحكومي.

وقالت معاليها، إن دعم المبتكرين وتهيئة حاضنات لتطبيق ابتكاراتهم وتحويلها إلى مشاريع وخدمات واقعية ملموسة، عوامل أساسية للارتقاء بمسيرة الابتكار في الدولة. جاء ذلك على هامش توقيع معاليها وسعيد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم لتطبيق مشروع «طاقات»، الذي صممته مجموعة من خريجي دبلوم الابتكار الحكومي، والذي يوظف الطاقة الشمسية والطاقة الحركية في توليد الكهرباء.

مشاريع مبتكرة

وتعد هذه المذكرة، أول اتفاقية يتم توقيعها لتطبيق المشاريع المبتكرة لخريجي الدفعة الأولى لدبلوم الابتكار الحكومي، التي تم عرضها في «سباق الأفكار»، الذي نظمه المركز.

وحضر توقيع المذكرة، هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وهزاع النعيمي مدير أول مبادرات التميز في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ممثل فريق مشروع «طاقات»، وأعضاء الفريق، وعدد من المسؤولين في مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وهيئة كهرباء ومياه دبي.

من جهته، أشاد الطاير بدور مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، في تطوير منظومة العمل بالدولة نحو مزيد من الابتكار، عبر إرساء بيئة مؤسسية داعمة ومحفزة.

تعاونوقال الطاير: «نحرص على التعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة، بما يتيح تطوير قدرات الكوادر الإماراتية وصقلها. ويسعدنا التعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، للاستفادة من برنامج دبلوم خبير الابتكار، الذي يطلقه المركز لتفعيل دور الكوادر الإماراتية في تعزيز ثقافة الابتكار في الهيئة، بما يدعم استراتيجيتنا لدعم التوطين، وإعداد جيل قادر على تولي زمام القيادة في مجال الطاقة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة، تجسيداً لأهداف وغايات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات في تطوير قدرات الكوادر الوطنية»

"كهرباء دبي" تعزز العلاقات وتتبادل الخبرات مع سويسرا

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في مكتبه، كريس واتس، قنصل عام سويسرا في دبي، وبيتر هارادين، رئيس مجلس الأعمال السويسري في دبي والمناطق الشمالية، وذلك في زيارة تهدف لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بما يدعم أطر التعاون المشترك.

ورحب الطاير بالقنصل السويسري مؤكداً العلاقات المميزة التي تربط الجانبين والتي أنتجت تعاوناً مثمراً في مجالات عدة، لافتاً إلى حرص الهيئة على التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات السويسرية في مجال الابتكار، وتطوير القدرات الإبداعية والابتكارية، وسعيها لتوسيع آفاق شراكاتها في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة لا سيما مع شركائها السويسريين، في سبيل تحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار وتعزيز مكانتها الريادية وتحقيق رؤيتها في أن تصبح مؤسسة مستدامة مُبتكِرة على مستوى عالمي.