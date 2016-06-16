حاكم الشارقة يعزي في وفاة موزة القاسمي

قدّم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله الشيخة موزة بنت عبد الله القاسمي، وذلك في مجلس العزاء المقام بمنزل الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء. وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة عن خالص تعازيه ومواساته للشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، وذوي الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.

رافق سموه، خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم.