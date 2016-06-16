الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك.

عجمان

فقد تلقى صاحب السمو حاكم عجمان، بقصر الزاهر، الليلة الماضية، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، واللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، اللذين قدّما لسموهما أسمى آيات التهاني بمناسبة الشهر الفضيل، داعيين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما تلقى سموهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من العميد الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، وعدد من كبار الضباط وضباط الصف ومديري الإدارات والأقسام في شرطة عجمان. وتبادل سموهما التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الكريم مع كبار المسؤولين وجموع المهنئين الذين توافدوا على قصر الزاهر، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة والسعادة.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية بعجمان، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

أم القيوين

كما استقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، بقصر سموه، الليلة الماضية، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، الذي قدم لسموهما التهنئة بحلول الشهر الفضيل. كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية ومديري الشركات والمؤسسات والبنوك العاملة بالدولة، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

رأس الخيمة

وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، بمجلس الضيافة في خزام، التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكرين والشخصيات وأبناء القبائل الذين توافدوا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل.

وقدم عدد من الشعراء قصائد منوعة بين التراثية والوطنية، نالت إعجاب سموه والجميع، وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة، وعلى قيادة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات. حضر الاستقبالات الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ سالم بن محمد بن ناصر القاسمي، والشيخ صقر بن عمر بن عبد الله القاسمي.