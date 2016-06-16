حاكم الفجيرة يعزي في شهيدي الوطن الزيودي واليماحي

قدّم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، مساء أمس، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن الرائد طيار أحمد محمد الزيودي الذي استشهد خلال أداء واجبه الوطني في عملية «إعادة الأمل»، ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الحلاة بالفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد البطل، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم سموه واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن الملازم أول طيار عبد الله محمد اليماحي الذي استشهد خلال أدائه واجبه الوطني في عملية «إعادة الأمل»، ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وأعرب سموه، خلال زيارته أمس مجلس العزاء في منطقة مربض في الفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد البطل، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقدم معالي محمد أحمد البواردي الفلاسي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، يرافقه الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، واجب العزاء لأسرتي شهيدي الوطن الرائد طيار أحمد محمد أحمد الزيودي، والملازم أول طيار عبد الله محمد اليماحي اللذين استشهدا خلال أدائهما واجبهما الوطني في عملية «إعادة الأمل»، ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وأعرب معاليه، خلال زيارته مجلسي العزاء في كل من منطقة الحلاه ومنطقة مربض بالفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرتي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن ينزلهما منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.

مواساة

إلى ذلك واصل جموع المعزّين من الوفود الرسمية والمدنية والعسكرية والمسؤولين والشخصيات وعموم المواطنين توافدهم أمس على خيمة عزاء الشهيدين، وأعربوا عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرة وذوي الشهيدين في فقيدي الوطن، راجين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويتقبلهما مع الصديقين والشهداء، وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان.

واستقبلت أسرتا الشهيدين المعزّين بمشاعر الفخر والاعتزاز لاستشهادهما في ميدان الواجب ودفاعاً عن الحق ونصرة الدين، وغلبت عليهما مشاعر الرضا والإيمان بقضاء الله وقدره برغم ألم الفقد والفراق لنيلهما الشهادة العظيمة والمنزلة الرفيعة، مقدمين الشكر لجميع أهالي الفجيرة على مواساتهم للأسرة ووقوفهم معها في المصاب الجلل الذي خفف من حزنها وملأ القلوب بالإيمان والصبر والفخر.

ولاء وإخلاص

يذكر أن الشهيد الرائد طيار أحمد محمد الزيودي يبلغ من العمر 34 عاماً، وهو أكبر أشقائه، متزوج ولديه توأمان، بنت وولد يبلغان ست سنوات، حُرم من الإنجاب 8 سنوات، ورزقه المولى بالذرية بعد انتظار، وزوجته حامل في شهرها السابع، تربى في كنف أب عسكري تشرب حب الوطن والولاء والإخلاص، ووهب حياته فداءً لها.

أما الشهيد الملازم أول طيار عبد الله محمد ضاوي اليماحي فهو من مواليد عام 1991، ويقطن في منطقة مربض في الفجيرة، ويبلغ من العمر 25 عاماً، وهو الابن الثالث بين أشقائه الأحد عشر، تزوج في أكتوبر الماضي، وكان يترقب مولوده الأول الذي من المتوقع قدومه خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد التحق بقوات التحالف العربي منذ 4 أشهر، وكان على وشك إنهاء مهمته العسكرية في اليمن، إلا أن الله قد اختار له الشهادة.