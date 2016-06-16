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استمرار الضغط على مصر.. عائلة ريجينى تطالب سحب سفراء أوروبا من القاهرة

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استمرار الضغط على مصر.. عائلة ريجينى تطالب سحب سفراء أوروبا من القاهرة استمرار الضغط على مصر.. عائلة ريجينى تطالب سحب سفراء أوروبا من القاهرة
كلما خطت البلاد باتجاه التنمية والتعمير لبناء مستقبل أفضل، يعمل المتآمرون والمتربصون بـ"المحروسة" على عرقلتها، في إطار مسلسل الضغط على ، ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "اسنا"، أن عائلة الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، الذى عثر عليه مقتولا فى مصر قبل أشهر، طالبت البرلمان الأوروبى بالضغط على مصر، مطالبة بسحب السفراء من مصر.

وشاركت أسرة ريجينى، الأربعاء، فى جلسة عقدتها لجنة حقو الإنسان بالبرلمان الأوروبى، حيث قالت: أن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى يجب عليها استدعاء سفرائها من القاهرة وإعلان مصر دولة غير آمنة، على حد زعمهم.

وقال باولو ريجينى "لا أفهم عما إذا كانت إيطاليا لا تزال صديق لمصر أم لا"، فيما أضاف كلوديو ريجينى أن مصر يجب أن تشعر بالضغط القوى من أوروبا وجميع الدول الأعضاء لكى تجرى تحقيق شفاف، على حد قوله.

وطالبت أسرة الطالب الإيطالى بتعليق الاتفاقيات الاقتصادية، وممنح تأشيرات دخول لأى مصرى يمكنه تقديم معلومات لجهات التحقيق فى روما.


>"خارجية البرلمان" تناقش غدا قرار البرلمان الأوروبى بإرسال وفد لمصر بشأن "ريجينى"
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