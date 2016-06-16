أشهرها الزهرى والسيلان.. تعرف على أعراض الأمراض المنقولة جنسيا

يذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" أن هناك بعض الأمراض التى يجب توخى الحذر منها، لأنها تنتقل عن طريق الاتصال الجنسى ولها العديد من المشاكل الخطيرة إذا تركت دون علاج، ومن هذه الأمراض المنقولة جنسيا الآتى:>1- عدوى الكلاميديا:فهو عبارة عن عدوى بكتيرية منقولة جنسيا، وتظهر أعراضها على شكل آلام أسفل البطن وألم أثناء التبول وإفرازات مهبلية وألم أثناء ممارسة الجنس.

2- السيلان:من الأمراض المنقولة جنسيا التى تؤثر على الأعضاء التناسلية والفم والعينين والحلق وفتحة الشرج، وتأتى أعراضه على شكل حركات مؤلمة فى الأمعاء وإفرازات مهبلية وحرقان أثناء التبول.

3-هربس الأعضاء التناسلية:فهو من الأمراض المعدية جدا، ومن الأمراض الفيروسية المنقولة جنسيا، ويكون سببه فيروس الهربس البسيط، وتظهر أعراضه على شكل بثور فى الأعضاء التناسلية والشرج وحكة حول المنطقة التناسلية والقروح والالتهابات داخل منطقة الأعضاء التناسلية.

4-الثآليل التناسلية: نوع من العدوى المنقولة جنسيا التى تسببها الفيروسات، وهذه العدوى يمكن أن تؤدى إلى سرطان عنق الرحم لدى النساء.

5-الالتهاب الكبدى الوبائى: شكل آخر من الأمراض المنقولة جنسيا، وهو فيروس شديد العدوى وبعض أعراضه تتمثل فى الإرهاق والغثيان وفقدان الشهية وآلام المفاصل والحمى والحكة الجلدية .

6-الزهرى:هو من الأمراض البكتيرية المنقولة جنسيا التى تصيب الأعضاء التناسلية والجلد والأغشية المخاطية، وبعض أعراضه الطفح الجلدى والقروح والتعب وتضخم الغدد الليمفاوية.

- الزواج المبكر وممارسة المراهقين للجنس يزيد من خطر الإصابة بالأمراض الجنسية