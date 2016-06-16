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اليوم..الرئيس الفلسطينى محمود عباس يصل قطر للقاء الشيخ تميم

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اليوم..الرئيس الفلسطينى محمود عباس يصل قطر للقاء الشيخ تميم اليوم..الرئيس الفلسطينى محمود عباس يصل قطر للقاء الشيخ تميم
يصل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن إلى الدوحة اليوم الخميس فى زيارة للبلاد وذلك بالتزامن مع وصول الرئيس السودانى عمر حسن البشير إلى قطر.

وسيبحث الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر مع الرئيس الفلسطينى يوم السبت المقبل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، ويبحث مع البشير العلاقات الثنائية بين البلدين واستعراض أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

- مصادر لـ"اليوم السابع": وفد فتح يصل قطر.. وأبو مازن يزور الدوحة الجمعة

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