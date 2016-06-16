اعرف مفاجأة الشيخ محمد بن راشد لأوائل الثانوية العامة فى دولة الإمارات

فاجأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، أوائل الثانوية العامة بفرعيها العلمى والأدبى باتصال هاتفى بشرهم فيه بالنتيجة المشرفة التى حصلوا عليها.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، أجرى الشيخ محمد بن راشد اتصالاً هاتفيًا الأربعاء مع الطالبات الحاصلات على المراكز الأولى، الطالبة هاجر أحمد القطيفان فى الفرع العلمى من أكاديمية الأندلس الخاصة فى مدينة العين، والتى حصلت على معدل 99.9%، والطالبة إسراء أحمد أبو الحسين إبراهيم من مدرسة الرفعة بمدينة العين الحاصلة على معدل فى الفرع الأدبى 99.3 %

وكذلك أجرى الشيخ اتصالاً مع المتفوقات رزان سليمان محمد موسى الكعبى من مدرسة الشفاء بنت عبد الله للتعليم الثانوى بنات فى الشارقة الحاصلة على المركز الأول على مستوى الطلبة المواطنين والمواطنات فى الفرع العلمى بمعدل 99.2%، ووفاء راشد محمد بن صباح اليماحى من مدرسة الطويين للتعليم الاساسى والثانوى للبنات والحاصلة على المركز الأول على مستوى الطلبة والطالبات المواطنات الفرع الأدبى بمعدل 99%.

وقد بارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطالبات الأربع تفوقهن متمنيًا لهن "مزيدًا من التقدم والنجاح على درب التحصيل العلمى وصولا إلى الشهادة العليا التى تؤهلهن لخوض معترك الحياة العملية".

وأعربت الطالبات عن سعادتهن باتصال الشيخ محمد بن راشد، الذى حمل لهن بشرى الحصول على المراكز الأولى قبل إعلان النتيجة رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم.

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