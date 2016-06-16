مكافحة المخدرات تضبط عاطلا بحوزته كمية من الحشيش فى العمرانية

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة من ضبط عاطل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة العمرانية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مكافحة المخدرات تفيد باتجار عاطل بالمواد المخدرة واستقباله عملاءه بمسكنه فى العمرانية.

تم إعداد كمين له وضبطه بعد إذن من النيابة، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض "مطواة" واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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