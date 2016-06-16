السعودية تدعو المجتمع الدولى لوقف انتهاكات النظام السوري ضد المدنيين

دعا الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية ، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي ، إلى التحرك من أجل وقف انتهاكات النظام السوري ضد المدنيين العزل.

وأكد وفد المملكة على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كامل دون أى عائق الى محتاجيها، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الأمن، حسبما أفاد الوفد على موقعه الرسمي فى تويتر.

وقال الوفد، إن المملكة السعودية وجهت رسالة عاجلة إلى الأمين العام، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، لتدارك انهيار الوضع الإنساني، مشيرة إلى أن كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والسنغال، وأوكرانيا، وقطر، وتركيا، وكولومبيا، كوريا والسعودية وقّعت على الرسالة وتبنتها 59 دولة.

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