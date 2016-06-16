أخبار عاجلة

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السعودية تدعو المجتمع الدولى لوقف انتهاكات النظام السوري ضد المدنيين

Google+ Print
السعودية تدعو المجتمع الدولى لوقف انتهاكات النظام السوري ضد المدنيين السعودية تدعو المجتمع الدولى لوقف انتهاكات النظام السوري ضد المدنيين
دعا الوفد الدائم للمملكة العربية ، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي ، إلى التحرك من أجل وقف انتهاكات النظام السوري ضد المدنيين العزل.

وأكد وفد المملكة على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كامل دون أى عائق الى محتاجيها، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الأمن، حسبما أفاد الوفد على موقعه الرسمي فى تويتر.

وقال الوفد، إن المملكة السعودية وجهت رسالة عاجلة إلى الأمين العام، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، لتدارك انهيار الوضع الإنساني، مشيرة إلى أن كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والسنغال، وأوكرانيا، وقطر، وتركيا، وكولومبيا، كوريا والسعودية وقّعت على الرسالة وتبنتها 59 دولة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية