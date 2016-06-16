مقتل وإصابة 3 أطفال جراء قصف جوى على حديقة ملاهى بمدينة درنة الليبية

لقى طفل مصرعه وأصيبت طفلتين جراء قصف جوى مساء أمس الأربعاء، على حديقة ملاهى الأطفال بجانب عمارة برج الشاطى بمدينة درنة الليبية.

وأكد مصدر طبى أن مستشفى الهريش استقبل جثمان طفل وطفلتين مصابتين جراء قصف جوي، لافتا إلى أن الأطفال كانوا يلعبون فى حديقة الملاهى بمدينة درنة .. مشيرا إلى أن مدينة درنة تعرضت إلى قصف جوى استهدف، الميناء البحرى والمدخل الغربي.

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