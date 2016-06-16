بالصور .. عرض أوبريت "ضى النهار" على مسرح قصر ثقافة السويس

حضر اللواء شكرى سرحان، السكرتير العام لمحافظة السويس، نائبًا عن اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس واللواء هشام أمين مساعد مدير أمن السويس، عرض أوبريت "ضى النهار" على مسرح قصر ثقافة السويس بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وقدم الأوبريت توصيف مشاعر المواطن المصرى أثناء نكسة 1967، والفرحة بالنصر العظيم فى 1973، وعزيمة الجندى المصرى الذى حارب ببسالة وجعل النصر حليفنا، كما يتحدث الأوبريت عن المشاعر النبيلة وقوة العلاقة بين كل طوائف الشعب المصري.

والأوبريت من تأليف الشاعر أحمد أبو سمرة وإخراج محمد الجناينى، بمشاركة عدد كبير من فنانى السويس ونجوم فرقة المسرح بقصر ثقافة أغانى وفرقة السويس للفنون الشعبية بقيادة خالد كمال

وأكد مسئولو السويس أن المخرج محمد الجناينى بذل مجهودًا كبيرًا من أجل تقديم العرض فى أفضل صورة فنية خلال احتفال ذكرى العاشر من رمضان وانتصار الإرادة المصرية.

وشهد الأوبريت أيضًا كل من نشأت البارودى السكرتير العام المساعد وطارق متولى عضو مجلس النواب والعميد علاء إسماعيل رئيس حى فيصل والمهندس محمد عجمى رئيس حى الأربعين والعميد أحمد أبو بكر مدير عام مكتب المحافظ وهشام جابر مدير عام المالية والإدارية بالمحافظة ومحمد السباعى مدير تشغيل الشباب والمشرف العام على الأوبريت وعدد شمن القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وأهالى السويس .

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