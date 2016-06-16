رئيس كهرباء البحيرة: إنشاء محطة محولات الضبعة بتكلفة 100 مليون جنيه

أكد المهندس محمد عبد العليم السطوحى رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب، أن الشركة شهدت العديد من الإنجازات خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى استهدفت خدمة المشروعات الاستثمارية وزيادة استقرار التيار الكهربى لدى جموع المشتركين، تمثلت فى إنشاء لوحة توزيع صقر بمدينة كفر الدوار بتكلفة 16 مليون جنيه لمواكبة الزيادة فى تطور الأحمال بمدينة كفر الدوار وقرية زهرة، وتدبير مصادر تغذية جديدة لتأمين التغذية لمحطة مياه الشرب بكفر الدوار، وإنشاء لوحة توزيع بدر الجديدة بمديرية التحرير بتكلفة 9 ملايين جنيه، وتعمل على مواجهة التطور فى الأحمال ولتقسيم الخطوط الطويلة والتى تعدت أحمالها الحمل المقنن لمعالجة الانخفاض فى الجهد وسرعة إصلاح الأعطال.

وأوضح رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم التنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لإنشاء محطة محولات الضبعة جهد 220 / 66/ 22 ك. ف لتلبية احتياجات إنشاء محطة الضبعة النووية المقترحة وتغذية موزع المدينة السكنية الجديدة وتأمين تغذية موزع الضبعة والمقرر الانتهاء من الأعمال فى 30 / 6 / 2016 بتكلفة 100 مليون جنيه.

وأكد المهندس محمد عبد العليم السطوحى أن الفترة القادمة ستشهد استقرارا فى التغذية الكهربائية وتحسنا فى الجهد لأهالى منطقة الضبعة مع الاحتفاظ بالخطوط الهوائية كبديل احتياطى بين محطتى "الحمرا" و"الضبعة" الجديدة حيث سيتم القضاء تماما على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى.

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