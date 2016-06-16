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في عيد ميلاده الـ24 - حكاية صلاح مع أبو تريكة وكيف ودع ' معلمه '

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في عيد ميلاده الـ24 - حكاية صلاح مع أبو تريكة وكيف ودع ' معلمه ' في عيد ميلاده الـ24 - حكاية صلاح مع أبو تريكة وكيف ودع ' معلمه '

منذ ظهوره في صفوف المصري تميزت علاقة محمد صلاح بالمخضرم محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية المعتزل.

وأتم صلاح عامه الـ24 يوم الأربعاء وهو في صفوف روما ويتألق مع منتخب بلاده الذي عاد لكأس الأمم الإفريقية بعد غياب ثلاث مرات.

لعب نجم روما حاليا مباراته الأولى مع منتخب الأول في الثامن من أكتوبر 2011 افتتح فيها أهدافه الدولية بهدف في منتخب النيجر وهو يبلغ من العمر 19 عاما.

يومها لم يلعب أبو تريكة فقد لعب منتخب مصر بالفريق الأوليمبي في اخر مباراتين في التصفيات بسبب تلاشي فرصتها في التأهل لأمم إفريقيا 2012.

وخاض صلاح مع أبو تريكة أكثر من مباراة دولية واشتركا سويا في أوليمبياد لندن، فقد اعتمد بوب برادلي المدير الفني لمنتخب مصر آنذاك على تمريرات الماجيكو وسرعة صلاح.

في ديسمبر 2013 ودعت الكرة المصرية أحد أفضل لاعبيها على مر التاريخ وهو محمد أبو تريكة الذي أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا عقب كأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب بعد مشوار حافل بالإنجازات.

وودع محمد صلاح مهاجم بازل السويسري وقتها أبو تريكة نجم الكرة المصرية المعتزل بعبارات مؤثرة.

وكتب صلاح في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "لقد كنت محظوظا باللعب معك، وتعلمت منك الكثير".

وتابع "حتى الآن لا أتخيل اللعب بدونك، شكرا على كل شئ وأتمنى لك التوفيق في خطوتك المقبلة".

وكرر صلاح التغريدة باللغة الإنجليزية قبل أن يضع صورته برفقة أبو تريكة في منتخب الأوليمبي.

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