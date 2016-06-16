مصادر: انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 27 يوليو المقبل

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالى، أن المرحلة الأولى من تنسيق رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الجدد ستنطلق يوم 27 يوليو المقبل.

وأضافت المصادر، أن مراحل التنسيق ستعتمد فى الأغلب على القواعد المعمول بها خلال العام الماضى، مع بعض التعديلات التى سيغيّرها المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الهام لمناقشة الشروط الخاصة بالتنسيق الاثنين المقبل.

وأكد الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنه لن يتم تغيير أى شىء فى قواعد تنسيق القبول بالجامعات خلال العام الجامعى المقبل، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الوزراء بتغيير نظام القبول بالجامعات، سيتم خلال الأعوام المقبلة وعلى عدة مراحل.

وأكد حاتم فى تصريحات صحفية، أن المجلس الأعلى للجامعات يدرس العديد من المقترحات التى سيتم تطبيقها كشروط للالتحاق بالجامعات، مشيرًا إلى أن مشروع تغيير نظم القبول بالجامعات مقدم للحكومة منذ 3 سنوات، فى عهد وزير التعليم العالى السابق الدكتور السيد عبد الخالق.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، سيعقد اجتماعًا مهمًا الاثنين المقبل، لإقرار الشروط الخاصة بتنسيق الجامعات، للعام الدراسى 2016/2017.

"الأعلى للجامعات" يعلن الشروط الخاصة بالتنسيق.. الاثنين المقبل

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