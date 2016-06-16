حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 16 يونيو 2016

برج الأسد حظك اليوم الخميس 16/6/2016
>برج الأسد على الصعيد المهني:
>استقرار كبير وراحة نفسية تصل اليها اليوم فى مجال العمل ، فالحياة العملية لمواليد برج الأسد تستحق اليوم الاشادة بالمجهود الكبير الذى بذلته و الاعباء الهائلة التى تحملتها الفترة الماضية .
على الصعيد العاطفي:
>حياتك العاطفية تتمتع بالهدوء والاستقرار، فالرومانسية أساس علاقتك مع شريكك وهو ما يجعل الكثيرين يتمنون علاقة هادئة كهذه.
برج الأسد على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الأسد تخلصك من تناول الوجبات السريعة سيعود على صحتك بشكل إيجابى فتخلص من هذه العادة السيئة، وتناول الفواكه الطازجة والخضراوات سيحسن حالة معدتك.
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد ان هناك شخص جديد ستتعرف عليه خلال هذه الفترة و هو سيكون السبب فى تغير جانب كبير من حياتك ، والحصول على اجازة قصيرة من العمل سيعيد إليك نشاطك وطاقتك لتعود من جديد لتبدع فى مجالك.
برج الثور حظك اليوم الخميس 16/6/2016
>برج الثور على الصعيد المهني:
>هذه الفترة تعد مهمة و تحمل نقطة تحول قوية فى الحياة العملية لمواليد برج الثور ، فأنتهز الفرصة حول كل الطاقة السلبية التى تحيطك إلى طاقة إيجابية ستحقق بعدها الكثير من الأنجازات .
على الصعيد العاطفي:
>حياة برج الثور العاطفية مازالت تحتاج للكثير من الدعم منك و من شريكك حتى لا توصل العلاقة لشكل يسوده الملل و الاضطرابات الدائمة .
برج الثور على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الثور عليك أن تعتنى بنسبة كبيرة بصحتك التى اهملتها منذ فترة طويلة، فإتباعك نظام غذائى صارم هو الحل الأمثل.
توقعات علماء الفلك لبرج الثور
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن هناك عدد من الاخبار الجيدة فى الطريق اليك ، و مفاجأة كبير ستغير الكثير فى حياتك فكن أكثر صبرا و تفاؤلا.
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>برج الحمل حظك اليوم الخميس 16 يونيو 2016
>برج الحمل على الصعيد المهني:
>تواجه مشاكل وصعوبات فى جبهة العمل. ومع ذلك، إذا كنت قد تمكنت من التعلم من التجارب السابقة، سوف تكون قادرًا على التعامل مع هذه المشاكل بسهولة تامة. الاستفادة من هذه الخبرات السابقة وتطبيقها فى الوقت المناسب يمكن أن يأخذ حياتك المهنية بعيدا جدا فى هذا الموقف.
على الصعيد العاطفي:
>كنت فى مكان ما بدأت تشعر بأن العلاقات الرومانسية مملة وغير مناسبة لك فى هذه الأيام. ومع ذلك فإن نوع فريد وجديد من الرومانسية قد يوقد لديك الرغبة فى عمل علاقة مع الناس من الجنس الآخر، حفز نفسك لا تفقد الأمل.
برج الحمل على الصعيد الصحي:
>قد تواجه الخمول اليوم، ولكن هذا رد فعل طبيعى للإيقاع المتسارع الذى كنت قد وضعت نفسك فيه خلال الايام القليلة الماضية. قد تحدث لك آلام وأوجاع خفيفة أيضا، خصوصا فى عضلات الساق وهذه هى أيضا نتيجة للإرهاق.
توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
>بعض المشاريع غير المكتملة سواء على الصعيد المهنى او العاطفى ستكتمل اليوم وتحقق فيها نتائج ملموسة ويمكن لصديق قريب ومقرب منك أن يساعدك فى هذه المشاريع.
برج الحوت حظك اليوم الخميس 16 يونيو 2016
>برج الحوت على الصعيد المهني:
>بينما تشعر بالرضا بشكل كامل فى وظيفتك قد تفقد أعصابك اليوم وتدخل فى معارك مع زملائك. يجب أن تحرص على عدم اتخاذ أى قرار متهور على أساس هذه الاضطرابات اللحظية. هناك احتمالاً أن تترك عملك والوظيفة التى كنت ترغب فعلا فيها بسبب الأحداث غير السارة المفاجئة لذا من المهم أن تنتبه إلى أعصابك اليوم.
على الصعيد العاطفي:
>أنت على استعداد لبداية جديدة فى علاقتك. قد يحدث هذا فى شكل استغنائك عن العلاقة القديمة التى كانت انتهت بالنسبة لك من فترة ليست بالقصيرة. أو قد تقرر تجديد جهودك وهذا يبث حب جديدة فى العلاقة الموجودة لديك.
برج الحوت على الصعيد الصحي:
>الإصابات هى احتمال قوى اليوم. عليك أن تكون أكثر حرصا لتجنب السقوط والحوادث. ولا تتردد فى زيارة الطبيب إذا تطلب الأمر ولا تتجاهل المسائل الصحية اليوم. وإلا فإنها يمكن أن تحمل نسبة خطورة. تحتاج أيضا لرعاية صحة المقربين لك.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>روحك المعنوية فى اوجها اليوم وطاقتك كذلك وأنت بحاجة للاحتفال مع أصدقائك والاجتماع بهم وقضاء وقت ممتع يساعدك على الحفاظ على هذه الروح.
برج الدلو حظك اليوم الخميس 16/6/2016
>برج الدلو على الصعيد المهني:
>الحياة العملية لمواليد برج الدلو ستشعر هذه الفترة بأنك فى افضل ايامك فى العمل ، حيث تنل مكافأة مالية كبيرة تقديرا لمجهودك الملحوظ و عملك المميز.
على الصعيد العاطفي:
>عليك أن تستمع لشريكك و تعرف ما يزعجه لكى تنتهى التوترات بينكما ، فحياة برج الدلو العاطفية تحتاج بعض التجديد ، فأدعو شريكك للسفر أو لقضاء إحدى السهرات معا فهى الاجواء التى ستعيد اليكما الحب والرومانسية.
برج الدلو على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الدلو اهتمامك بصحتك الفترة الماضية يعود عليك بشكل ايجابى ، لكن حاول التخلص من الضغوط الخاصة بالعمل التى تصبح حالتك المزاجية فى أفضل حال.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو ان الفترة المقبلة ستتحسن الاوضاع العائلية بنسبة كبيرة و تنتهر التوترات ، و تصبح أكثر استقرارا وراحة.
برج السرطان حظك اليوم الخميس 16 يونيو 2016
>برج السرطان على الصعيد المهني:
>هذا هو الوقت المناسب للعاملين فى المهن التى تنطوى على السفر والرحلات، يمكنهم كسب أموال جيدة من خلال مصالح جيدة ينجزونها، ويمكنهم السعى لإجراء اتصالات مع السلطات العليا فى العمل يمكن أيضًا لمن يقومون باستثمار فى العقارات أو المعادن أن يحققوا مكاسب كبيرة.
على الصعيد العاطفي:
>لا أحد كامل. ولا يجب أن تكون كاملاً كى تحظى بالحب ولا يجب أيضًا أن تبحث عن الكمال فى الشخص الذى تحبه كى لا تحمله عبئًا كبيرًا وتجعل الأمر صعبًا على الجميع. حاول أن تكون أكثر مرونة فى ما يتعلق بحياتك العاطفية وأن تفتح قلبك للآخرين وتسمح لنفسك بأن تعرفهم.
برج السرطان على الصعيد الصحي:
>صحتك الجسدية جيدة، ولكن الشيء نفسه لا يمكن أن يقال عن الحالة النفسية الخاصة بك. لقد بذلت مجهودًا أكبر مما يمكن لعقلك أن يهضمه فى الجبهة الوظيفية والإجهاد العقلى يتزايد نتيجة لذلك. تحتاج إلى تصحيح هذا الوضع بصورة عاجلة وتحتاج إلى تقليل عبء العمل الخاص بك والذهاب لممارسة بعض التمارين الرياضية أو الاسترخاء. واتباع نظام غذائى لإزالة السموم من جسمك.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>كل ما تبذلونه من جهود فيما يتعلق بكل من حياتك المهنية وحياتك الشخصية يحقق الآن ثماره ومن المرجح أن مجهوداتك فى البناء سوف تؤدى إلى نجاح كبير بالنسبة لك وتدفعك للتقدم كما أن مجهوداتك وإبداعاتك ستكون ملحوظة من قبل رؤسائك وستجنى الكثير من التقدير المادى والمعنوي.
برج العقرب حظك اليوم الخميس 16 يونيو 2016
>برج العقرب على الصعيد المهني:
>اليوم سوف تكون قادرًا على التوصل إلى حل ناجح للمشاكل المالية الخاصة بك وسوف تتخذ الخطوات الضرورية الأولى نحو تنفيذ هذا الحل. ولكنك لن تكون قادرًا الآن على السيطرة على اموالك. المسار الذى اخترت من المحتمل ان يكون صعبا، ولكن سوف تأخذ القرار الصحيح، وسوف تكون قادرًا على إيجاد طريقك للخروج من الضائقة المالية الخاصة بك قريبا جدا.
على الصعيد العاطفي:
>إذا كنت تبحث عن الحب المثالى لا يجب أن تفعل ذلك بعد الآن فالسينما تصور صورة مثالية للرجل أو الفتاة التى لا وجود لها فى الواقع! لذلك يجب أن لا تنظر لمثل هذا النوع من الأشخاص .
برج العقرب على الصعيد الصحي:
>سوف يبدأ النظام الصحى الصارم الذى كنت تتابعه يؤتى ثماره. إذا قمت بتغيير نمط النظام الغذائى الخاص بك، سترى تحسن ملحوظ فى صحتك اليوم. هذا سوف يشجعك على مواصلة الروتين الصحى الخاص بك.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>لقد كنت متسرعًا فى اتخاذ القرارات لبعض الوقت. ولكن اليوم سوف تدرك أهمية التخطيط والنهج الدقيق. من الآن فصاعدا، يجب ان تلتزم التخطيط الذى ترسمه بشكل جيد ومنظم. لم يفت الاوان بعد لبدء التخطيط.
برج الميزان حظك اليوم الخميس 16/6/2016
>برج الميزان على الصعيد المهني:
>تشعر بحالة من الاحباط الشديد بسبب الصراعات التى تدور حولك فى مجال العمل ، فالأيام المقبلة ستشهد الحياة العملية لمواليد برج الميزان الكثير من التغييرات، فعليك أن تكون شخصا إيجابيا وتواجه من حولك بما يدور بتفكيرك.
على الصعيد العاطفي:
>حياة برج الميزان العاطفية تحتاج للكثير من التجديد و ذلك بعد ان وصلت المشاكل لذروتها مع الشريك ، فحاول ان تتخطى هذه المرحلة و تكون أكثر هدوءا و تفهما لظروف شريكك.
برج الميزان على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الميزان أن تحتاج لزيارة الطبيب فى أقرب وقت حيث دخلت حالتك الصحية فى ارتباك شديد منذ عدة أسابيع إلا أن اهمالك لصحتك يزيد من الاضطرابات.
توقعات علماء الفلك لبرج الميزان
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أن عليك ان تأخذ عدد من الخطوات الايجابية لكى تصبح حياتك اكثر استقرارا.
برج الجدى حظك اليوم الخميس 16\6\2016
>برج الجدى على الصعيد المهنى:
>الأمور تتحسن فى عملك يومًا بعد الآخر، كنت قد اجتهدت فى عملك طيلة الفترة الماضية للدرجة التى لفتت نظر آخرون فى نفس مجالك عملك، حاول أن تحافظ على هذا النجاح ولا تهمل ولا تتكاسل، فما بذلته وحققته لا ينبغى ان يذهب هباءً، تلطيف الأجواء مع زملاؤك فى العمل سينعكس إيجابيًا على طاقتك فى العمل.
برج الجدى على الصعيد العاطفى:
>ينتابك شعور بالحنين إلى حبك الأول، لا تسير خلف هذا الشعور فما ذهب فى الماضى لن يعود مجددًا، حاول أن تضع لنفسك مبادئ تسير عليها بعيدًا عن الشخص الذى تفكر فيه الآن، افتح قلبك لعلاقة حب جديدة كى تحقق لنفسك السلام النفسى والعاطفى الذى كنت تتطمح فيه.
برج الجدى على الصعيد الصحى:
>آلالام فى الظهر والرقبة تظهر عليك نتيجة الإرهاق والمجهود الذى بذلته الفترة الماضية فى عملك، حاول أن تستشير طبيبك الخاص بشأن هذه الآلام حتى لا تتطور وتنعكس بشكل أكثر سلبًا عليك، الأمور ستكون على ما يرام اليوم لكن الالتزام بالعقاقير الذى نصحك بها الطبيب سيكون مفيدًا.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
>تحتاج إلى الجلوس فى مكان مختلف عن الأماكن الاعتيادية التى تجلس بها عادة، لذا أنت فى حاجة إلى الذهاب لحفلة تكون قائمة على التراث القديم مثل التراث البدوى أو الريفى أو غيره، حاول أن تغير الأجواء لتنعكس على نفسيتك بالإيجاب تعويضًا عن ما قضيته.
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 2016/6/16
>حظك اليوم لبرج الجوزاء :
>حظك لبرج الجوزاء على الصعيد المهنى:
>يجب ان تحرص على تعاملاتك مع الزملاء فلا يصح أن تخلق بعض المشاكل التى ليس لها أى دلائل والتى استقيتها من كلام أحداهم فلا تترك أذنك إلى أحد، و حاول أن تتعقل الأمور وأن تكون أكثر رشدا ولا تختلق المشاكل دون داعى، حتى لا يؤثر ذلك سلبا على عملك.
حظك لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:
>بعد فترات طويلة من الجفاء والابتعاد عن شعور وأحاسيس الحب الحقيقى، يجب أن تكون على ثقة ويقين أن الحب سيأتى إلى بابك وسيجعلك فى قمة سعادتك ويشعرك بأنك ملك زمانك .
حظك لبرج الجوزاء على الصعيد الصحي:
>انتبه إلى حالتك الصحية ولا تستهين أبداً بتعليمات الطبيب التى ربما تنهيك عن بعض العادات السلبية، ولا تضع مستقبلك الصحى فى خطر.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :
>لا تستمع إلى كلمات زملائك ولا تجرى وراء السراب وتخسر علاقاتك بسبب بعض الكلمات غير المعلوم مصدرها، واترك نفسك إلى الحب فربما تعيش أفضل أيام حياتك طوال الفترات السابقة .
برج العذراء حظك اليوم الخميس 16/6/2016
>برج العذراء على الصعيد المهني:
>الصبر الذى تتحلى به يجعلك قادرًا على تحمل المسؤولية ويجعلك محل ثقة من رؤساءك العمل، ويساعدك أيضًا على تخطى الكثير من العقبات فى حياتك المهنية وفى طريقك نحو تحقيق أحلامك.
على الصعيد العاطفي:
>انتظر مفاجأة من شريك حياتك اليوم ستكون قادرة على إعادة الوهج لعلاقتكما التى خبت مؤخرا وستشجعك ايضا على ان تاخذ خطوة للامام فى العلاقة الخاصة بك
برج العذراء على الصعيد الصحي:
>تتمتع بمستوى عالِ من الطاقة الروحية وهى فرصة عظيمة للعودة للعناية بنفسك والتغلب على الكسل الذى انتابك فى الفترة الماضية وجعلك تتراجع عن النظام الغذائى السليم وممارسة الرياضة.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>من المحتمل أن تصادفك اليوم العديد من الخلافات الصغيرة والمشاكل التى يمكنك ببعض الحكمة أن تخمدها تمامًا وتستفيد منها. احرص مهما حدث على ألا ينجح اى شيء فى افساد مزاجك.
برج القوس حظك اليوم الخميس 16/6/2016
>برج القوس على الصعيد المهني:
>حاول أن تنتهى من كل اعمالك ومهامك أولاً بأول، بحيث تنتهى من عملك فى الموعد المحدد ولا تضطر للعمل فى النصف الثانى من اليوم. رغم ذلك لا تهم التفاصيل الدقيقة خاصة فى ما يتعلق بعمليات البيع والشراء فأنت معرض للاحتيال اليوم
على الصعيد العاطفي:
>أنت تشبه الطيور الحرة وتعجز عن الالتزام بعلاقة ما لذا من الأفضل ألا تدخل فى علاقة إلا حين تشعر بأنك قادرًا على الالتزام بها بجدية بدلاً من أن تظلم شريكك وتخسره للأبد.
برج القوس على الصعيد الصحي:
>عقلك نشط للغاية اليوم وهو أمر لا يتوقف فحسب على الإلهام وحالتك المزاجية الجيدة ولكنه يرجع بدرجة كبيرة أيضًا إلى تناولك طعامًا صحيًا وحصولك على قسط كافٍ من النوم.
توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>تميل للاندفاع اليوم وهذا أمر خطير حيث تندفع إلى الدخول فى مشاريع دون أن تفكر بها وهو ما يمكن أن يسبب لك الكثير من المشاكل التى لا داعِ لها سواء فى العمل أو الحياة الأسرية.