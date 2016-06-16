حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 16 يونيو 2016

برج الأسد حظك اليوم الخميس 16/6/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الأسد على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

برج الثور حظك اليوم الخميس 16/6/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور



>برج الحمل حظك اليوم الخميس 16 يونيو 2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

برج الحوت حظك اليوم الخميس 16 يونيو 2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

برج الدلو حظك اليوم الخميس 16/6/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

برج السرطان حظك اليوم الخميس 16 يونيو 2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

برج العقرب حظك اليوم الخميس 16 يونيو 2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

برج الميزان حظك اليوم الخميس 16/6/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الميزان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

برج الجدى حظك اليوم الخميس 16\6\2016

>برج الجدى على الصعيد المهنى:

برج الجدى على الصعيد العاطفى:

برج الجدى على الصعيد الصحى:



>توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 2016/6/16

>حظك اليوم لبرج الجوزاء :

>حظك لبرج الجوزاء على الصعيد المهنى:

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :

برج العذراء حظك اليوم الخميس 16/6/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

برج القوس حظك اليوم الخميس 16/6/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>استقرار كبير وراحة نفسية تصل اليها اليوم فى مجال العمل ، فالحياة العملية لمواليد برج الأسد تستحق اليوم الاشادة بالمجهود الكبير الذى بذلته و الاعباء الهائلة التى تحملتها الفترة الماضية .>حياتك العاطفية تتمتع بالهدوء والاستقرار، فالرومانسية أساس علاقتك مع شريكك وهو ما يجعل الكثيرين يتمنون علاقة هادئة كهذه.>لمواليد برج الأسد تخلصك من تناول الوجبات السريعة سيعود على صحتك بشكل إيجابى فتخلص من هذه العادة السيئة، وتناول الفواكه الطازجة والخضراوات سيحسن حالة معدتك.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد ان هناك شخص جديد ستتعرف عليه خلال هذه الفترة و هو سيكون السبب فى تغير جانب كبير من حياتك ، والحصول على اجازة قصيرة من العمل سيعيد إليك نشاطك وطاقتك لتعود من جديد لتبدع فى مجالك.>هذه الفترة تعد مهمة و تحمل نقطة تحول قوية فى الحياة العملية لمواليد برج الثور ، فأنتهز الفرصة حول كل الطاقة السلبية التى تحيطك إلى طاقة إيجابية ستحقق بعدها الكثير من الأنجازات .>حياة برج الثور العاطفية مازالت تحتاج للكثير من الدعم منك و من شريكك حتى لا توصل العلاقة لشكل يسوده الملل و الاضطرابات الدائمة .>لمواليد برج الثور عليك أن تعتنى بنسبة كبيرة بصحتك التى اهملتها منذ فترة طويلة، فإتباعك نظام غذائى صارم هو الحل الأمثل.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن هناك عدد من الاخبار الجيدة فى الطريق اليك ، و مفاجأة كبير ستغير الكثير فى حياتك فكن أكثر صبرا و تفاؤلا.>تواجه مشاكل وصعوبات فى جبهة العمل. ومع ذلك، إذا كنت قد تمكنت من التعلم من التجارب السابقة، سوف تكون قادرًا على التعامل مع هذه المشاكل بسهولة تامة. الاستفادة من هذه الخبرات السابقة وتطبيقها فى الوقت المناسب يمكن أن يأخذ حياتك المهنية بعيدا جدا فى هذا الموقف.>كنت فى مكان ما بدأت تشعر بأن العلاقات الرومانسية مملة وغير مناسبة لك فى هذه الأيام. ومع ذلك فإن نوع فريد وجديد من الرومانسية قد يوقد لديك الرغبة فى عمل علاقة مع الناس من الجنس الآخر، حفز نفسك لا تفقد الأمل.>قد تواجه الخمول اليوم، ولكن هذا رد فعل طبيعى للإيقاع المتسارع الذى كنت قد وضعت نفسك فيه خلال الايام القليلة الماضية. قد تحدث لك آلام وأوجاع خفيفة أيضا، خصوصا فى عضلات الساق وهذه هى أيضا نتيجة للإرهاق.>بعض المشاريع غير المكتملة سواء على الصعيد المهنى او العاطفى ستكتمل اليوم وتحقق فيها نتائج ملموسة ويمكن لصديق قريب ومقرب منك أن يساعدك فى هذه المشاريع.>بينما تشعر بالرضا بشكل كامل فى وظيفتك قد تفقد أعصابك اليوم وتدخل فى معارك مع زملائك. يجب أن تحرص على عدم اتخاذ أى قرار متهور على أساس هذه الاضطرابات اللحظية. هناك احتمالاً أن تترك عملك والوظيفة التى كنت ترغب فعلا فيها بسبب الأحداث غير السارة المفاجئة لذا من المهم أن تنتبه إلى أعصابك اليوم.>أنت على استعداد لبداية جديدة فى علاقتك. قد يحدث هذا فى شكل استغنائك عن العلاقة القديمة التى كانت انتهت بالنسبة لك من فترة ليست بالقصيرة. أو قد تقرر تجديد جهودك وهذا يبث حب جديدة فى العلاقة الموجودة لديك.>الإصابات هى احتمال قوى اليوم. عليك أن تكون أكثر حرصا لتجنب السقوط والحوادث. ولا تتردد فى زيارة الطبيب إذا تطلب الأمر ولا تتجاهل المسائل الصحية اليوم. وإلا فإنها يمكن أن تحمل نسبة خطورة. تحتاج أيضا لرعاية صحة المقربين لك.>روحك المعنوية فى اوجها اليوم وطاقتك كذلك وأنت بحاجة للاحتفال مع أصدقائك والاجتماع بهم وقضاء وقت ممتع يساعدك على الحفاظ على هذه الروح.>الحياة العملية لمواليد برج الدلو ستشعر هذه الفترة بأنك فى افضل ايامك فى العمل ، حيث تنل مكافأة مالية كبيرة تقديرا لمجهودك الملحوظ و عملك المميز.>عليك أن تستمع لشريكك و تعرف ما يزعجه لكى تنتهى التوترات بينكما ، فحياة برج الدلو العاطفية تحتاج بعض التجديد ، فأدعو شريكك للسفر أو لقضاء إحدى السهرات معا فهى الاجواء التى ستعيد اليكما الحب والرومانسية.>لمواليد برج الدلو اهتمامك بصحتك الفترة الماضية يعود عليك بشكل ايجابى ، لكن حاول التخلص من الضغوط الخاصة بالعمل التى تصبح حالتك المزاجية فى أفضل حال.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو ان الفترة المقبلة ستتحسن الاوضاع العائلية بنسبة كبيرة و تنتهر التوترات ، و تصبح أكثر استقرارا وراحة.>هذا هو الوقت المناسب للعاملين فى المهن التى تنطوى على السفر والرحلات، يمكنهم كسب أموال جيدة من خلال مصالح جيدة ينجزونها، ويمكنهم السعى لإجراء اتصالات مع السلطات العليا فى العمل يمكن أيضًا لمن يقومون باستثمار فى العقارات أو المعادن أن يحققوا مكاسب كبيرة.>لا أحد كامل. ولا يجب أن تكون كاملاً كى تحظى بالحب ولا يجب أيضًا أن تبحث عن الكمال فى الشخص الذى تحبه كى لا تحمله عبئًا كبيرًا وتجعل الأمر صعبًا على الجميع. حاول أن تكون أكثر مرونة فى ما يتعلق بحياتك العاطفية وأن تفتح قلبك للآخرين وتسمح لنفسك بأن تعرفهم.>صحتك الجسدية جيدة، ولكن الشيء نفسه لا يمكن أن يقال عن الحالة النفسية الخاصة بك. لقد بذلت مجهودًا أكبر مما يمكن لعقلك أن يهضمه فى الجبهة الوظيفية والإجهاد العقلى يتزايد نتيجة لذلك. تحتاج إلى تصحيح هذا الوضع بصورة عاجلة وتحتاج إلى تقليل عبء العمل الخاص بك والذهاب لممارسة بعض التمارين الرياضية أو الاسترخاء. واتباع نظام غذائى لإزالة السموم من جسمك.>كل ما تبذلونه من جهود فيما يتعلق بكل من حياتك المهنية وحياتك الشخصية يحقق الآن ثماره ومن المرجح أن مجهوداتك فى البناء سوف تؤدى إلى نجاح كبير بالنسبة لك وتدفعك للتقدم كما أن مجهوداتك وإبداعاتك ستكون ملحوظة من قبل رؤسائك وستجنى الكثير من التقدير المادى والمعنوي.>اليوم سوف تكون قادرًا على التوصل إلى حل ناجح للمشاكل المالية الخاصة بك وسوف تتخذ الخطوات الضرورية الأولى نحو تنفيذ هذا الحل. ولكنك لن تكون قادرًا الآن على السيطرة على اموالك. المسار الذى اخترت من المحتمل ان يكون صعبا، ولكن سوف تأخذ القرار الصحيح، وسوف تكون قادرًا على إيجاد طريقك للخروج من الضائقة المالية الخاصة بك قريبا جدا.>إذا كنت تبحث عن الحب المثالى لا يجب أن تفعل ذلك بعد الآن فالسينما تصور صورة مثالية للرجل أو الفتاة التى لا وجود لها فى الواقع! لذلك يجب أن لا تنظر لمثل هذا النوع من الأشخاص .>سوف يبدأ النظام الصحى الصارم الذى كنت تتابعه يؤتى ثماره. إذا قمت بتغيير نمط النظام الغذائى الخاص بك، سترى تحسن ملحوظ فى صحتك اليوم. هذا سوف يشجعك على مواصلة الروتين الصحى الخاص بك.>لقد كنت متسرعًا فى اتخاذ القرارات لبعض الوقت. ولكن اليوم سوف تدرك أهمية التخطيط والنهج الدقيق. من الآن فصاعدا، يجب ان تلتزم التخطيط الذى ترسمه بشكل جيد ومنظم. لم يفت الاوان بعد لبدء التخطيط.>تشعر بحالة من الاحباط الشديد بسبب الصراعات التى تدور حولك فى مجال العمل ، فالأيام المقبلة ستشهد الحياة العملية لمواليد برج الميزان الكثير من التغييرات، فعليك أن تكون شخصا إيجابيا وتواجه من حولك بما يدور بتفكيرك.>حياة برج الميزان العاطفية تحتاج للكثير من التجديد و ذلك بعد ان وصلت المشاكل لذروتها مع الشريك ، فحاول ان تتخطى هذه المرحلة و تكون أكثر هدوءا و تفهما لظروف شريكك.>لمواليد برج الميزان أن تحتاج لزيارة الطبيب فى أقرب وقت حيث دخلت حالتك الصحية فى ارتباك شديد منذ عدة أسابيع إلا أن اهمالك لصحتك يزيد من الاضطرابات.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أن عليك ان تأخذ عدد من الخطوات الايجابية لكى تصبح حياتك اكثر استقرارا.>الأمور تتحسن فى عملك يومًا بعد الآخر، كنت قد اجتهدت فى عملك طيلة الفترة الماضية للدرجة التى لفتت نظر آخرون فى نفس مجالك عملك، حاول أن تحافظ على هذا النجاح ولا تهمل ولا تتكاسل، فما بذلته وحققته لا ينبغى ان يذهب هباءً، تلطيف الأجواء مع زملاؤك فى العمل سينعكس إيجابيًا على طاقتك فى العمل.>ينتابك شعور بالحنين إلى حبك الأول، لا تسير خلف هذا الشعور فما ذهب فى الماضى لن يعود مجددًا، حاول أن تضع لنفسك مبادئ تسير عليها بعيدًا عن الشخص الذى تفكر فيه الآن، افتح قلبك لعلاقة حب جديدة كى تحقق لنفسك السلام النفسى والعاطفى الذى كنت تتطمح فيه.>آلالام فى الظهر والرقبة تظهر عليك نتيجة الإرهاق والمجهود الذى بذلته الفترة الماضية فى عملك، حاول أن تستشير طبيبك الخاص بشأن هذه الآلام حتى لا تتطور وتنعكس بشكل أكثر سلبًا عليك، الأمور ستكون على ما يرام اليوم لكن الالتزام بالعقاقير الذى نصحك بها الطبيب سيكون مفيدًا.>تحتاج إلى الجلوس فى مكان مختلف عن الأماكن الاعتيادية التى تجلس بها عادة، لذا أنت فى حاجة إلى الذهاب لحفلة تكون قائمة على التراث القديم مثل التراث البدوى أو الريفى أو غيره، حاول أن تغير الأجواء لتنعكس على نفسيتك بالإيجاب تعويضًا عن ما قضيته.>يجب ان تحرص على تعاملاتك مع الزملاء فلا يصح أن تخلق بعض المشاكل التى ليس لها أى دلائل والتى استقيتها من كلام أحداهم فلا تترك أذنك إلى أحد، و حاول أن تتعقل الأمور وأن تكون أكثر رشدا ولا تختلق المشاكل دون داعى، حتى لا يؤثر ذلك سلبا على عملك.>بعد فترات طويلة من الجفاء والابتعاد عن شعور وأحاسيس الحب الحقيقى، يجب أن تكون على ثقة ويقين أن الحب سيأتى إلى بابك وسيجعلك فى قمة سعادتك ويشعرك بأنك ملك زمانك .>انتبه إلى حالتك الصحية ولا تستهين أبداً بتعليمات الطبيب التى ربما تنهيك عن بعض العادات السلبية، ولا تضع مستقبلك الصحى فى خطر.>لا تستمع إلى كلمات زملائك ولا تجرى وراء السراب وتخسر علاقاتك بسبب بعض الكلمات غير المعلوم مصدرها، واترك نفسك إلى الحب فربما تعيش أفضل أيام حياتك طوال الفترات السابقة .>الصبر الذى تتحلى به يجعلك قادرًا على تحمل المسؤولية ويجعلك محل ثقة من رؤساءك العمل، ويساعدك أيضًا على تخطى الكثير من العقبات فى حياتك المهنية وفى طريقك نحو تحقيق أحلامك.>انتظر مفاجأة من شريك حياتك اليوم ستكون قادرة على إعادة الوهج لعلاقتكما التى خبت مؤخرا وستشجعك ايضا على ان تاخذ خطوة للامام فى العلاقة الخاصة بك>تتمتع بمستوى عالِ من الطاقة الروحية وهى فرصة عظيمة للعودة للعناية بنفسك والتغلب على الكسل الذى انتابك فى الفترة الماضية وجعلك تتراجع عن النظام الغذائى السليم وممارسة الرياضة.>من المحتمل أن تصادفك اليوم العديد من الخلافات الصغيرة والمشاكل التى يمكنك ببعض الحكمة أن تخمدها تمامًا وتستفيد منها. احرص مهما حدث على ألا ينجح اى شيء فى افساد مزاجك.>حاول أن تنتهى من كل اعمالك ومهامك أولاً بأول، بحيث تنتهى من عملك فى الموعد المحدد ولا تضطر للعمل فى النصف الثانى من اليوم. رغم ذلك لا تهم التفاصيل الدقيقة خاصة فى ما يتعلق بعمليات البيع والشراء فأنت معرض للاحتيال اليوم>أنت تشبه الطيور الحرة وتعجز عن الالتزام بعلاقة ما لذا من الأفضل ألا تدخل فى علاقة إلا حين تشعر بأنك قادرًا على الالتزام بها بجدية بدلاً من أن تظلم شريكك وتخسره للأبد.>عقلك نشط للغاية اليوم وهو أمر لا يتوقف فحسب على الإلهام وحالتك المزاجية الجيدة ولكنه يرجع بدرجة كبيرة أيضًا إلى تناولك طعامًا صحيًا وحصولك على قسط كافٍ من النوم.>تميل للاندفاع اليوم وهذا أمر خطير حيث تندفع إلى الدخول فى مشاريع دون أن تفكر بها وهو ما يمكن أن يسبب لك الكثير من المشاكل التى لا داعِ لها سواء فى العمل أو الحياة الأسرية.