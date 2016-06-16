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مدير أمن الشرقية يفتتح معرض مكافحة الغلاء بالعاشر من رمضان

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مدير أمن الشرقية يفتتح معرض مكافحة الغلاء بالعاشر من رمضان مدير أمن الشرقية يفتتح معرض مكافحة الغلاء بالعاشر من رمضان
افتتح اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، والدكتور محمد حلمى رئيس مجلس أمناء العاشر من رمضان ورئيس جهاز تنمية العاشر المهندس عادل النجار، والدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان معرض مكافحة الغلاء ضمن الاحتفال بالعيد القومى لمدينة العاشر من رمضان.

وخلال تفقد المعرض أبدى مدير الأمن إعجابه بتنظيم المعرض وكسر حاجز ارتفاع الأسعار وتفقد المنتجات بكل أنواعها مشيدًا بالإعداد بشكل عالٍ فى الجودة ومحاذير حماية من خلال تقسيم الباكيات بالألوميتال ونظام موحد للكهرباء، وآمان لمنع الحرائق أو الحوادث المصاحبة لهذا النوع من المعارض التواجد المكثف لكل.

فى حين توافد أهالى المدينة من جميع شرائح المجتمع العشراوى، حيث يضم المعرض كل المنتجات الغذائية والاستهلاكية والملابس والأنتيكات والموبيليا، والبلاستيكيات، والسلع المعمرة، والمنظفات .

وعلى صعيد متصل شهدت أروقة المعرض، احتفالية إنشاد دينى لفرقة السمسمية والمطرية بالسويس للمشاركة فى احتفالات العيد القومى.

كما تواجد فى الاحتفال كل رموز المدينة من قيادات للجهاز ومجلس الأمناء وجمعية المستثمرين.

جدير بالذكر أن المعرض مقام على مساحة شاسعة ووصل عدد الشركات التى تقوم بعرض منتجاتها حوالى 250 شركة، إضافة لحوالى 4 مؤسسات خيرية تعرض منتجاتها على الجمهور كخدمة مجانية مميزه للجمعيات خلال شهر رمضان، ومساعدتهم على فتح أبواب رزق للمترددين على الجمعية من الأسر البسيطة.


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