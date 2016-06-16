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اليوم.. طلاب الثانوية العامة يمتحنون مادتى "الكيمياء" و"الفلسفة والمنطق"

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اليوم.. طلاب الثانوية العامة يمتحنون مادتى "الكيمياء" و"الفلسفة والمنطق" اليوم.. طلاب الثانوية العامة يمتحنون مادتى "الكيمياء" و"الفلسفة والمنطق"
يستكمل طلاب الثانوية العامة، اليوم الخمسن امتحاناتهم بعد توقفها 3 أيام، حيث يختبر طلاب النظام الحديث فى مادتى الكيمياء للشعبة العلمية ، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، كما يمتحن طلاب النظام القديم فى الاقتصاد والإحصاء.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الذين يمتحنون ضمن النظام الحديث ما يقرب من 550 ألف طالب وطالبة موزعين على قرابة 1560 لجنة سير على مستوى الجمهورية، إضافة إلى طلاب النظام القديم.
>الجدير بالذكر أن اليوم هو الخامس بامتحانات طلاب النظام الحديث والسابع لطلاب النظام قديم، حيث بدأت الامتحانات 4 من يونيو الجارى وتنتهى 29 من نفس الشهر.

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