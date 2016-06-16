سقوط 5 متهمين قبل ترويجهم 940 قرصا مخدرا بالقاهرة

تمكن النقيب ماجد صبرى معاون مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط "محمد.ث.ف" 26 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 4 قضايا آخرها القضية رقم 16617 لسنة 2013م عين شمس "مخدرات"، و"خالد.ر.ح" 21 سنة، عاطل، وبحوزتهما 330 قرص مخدر، و 2 سلاح أبيض.

تم تحرير المحضر رقم 11845 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما نجح النقيب حسام عبد العال معاون مباحث قسم شرطة المعادى، من ضبط "محمد.ك.أ" 30 سنة، عامل، وبحوزته 210 قرص مخدر، ومبلغ 380 جنيها، وسلاح أبيض، وتم حرير المحضر رقم 3327 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكن النقيب أحمد عبد المحسن معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، من ضبط "أبو سيفان ج ع" 26 سنة، عاطل، ( مسجل خطر ) سرقات عامة تحت رقم 20126 فئة " ج " حلوان، والسابق اتهامه فى 8 قضايا آخرها 2034 لسنة 2014م حلوان " مخدرات"، و"محمد ب م " 29 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 23456 لسنة 2015م حلوان " مخدرات "، وبحوزتهما 230 قرص مخدر ومبلغ مالى 1210 جنيه وسلاح ابيض بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13591 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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