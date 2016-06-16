أخبار عاجلة

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط 5 متهمين قبل ترويجهم 940 قرصا مخدرا بالقاهرة

Google+ Print
سقوط 5 متهمين قبل ترويجهم 940 قرصا مخدرا بالقاهرة سقوط 5 متهمين قبل ترويجهم 940 قرصا مخدرا بالقاهرة
تمكن النقيب ماجد صبرى معاون مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط "محمد.ث.ف" 26 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 4 قضايا آخرها القضية رقم 16617 لسنة 2013م عين شمس "مخدرات"، و"خالد.ر.ح" 21 سنة، عاطل، وبحوزتهما 330 قرص مخدر، و 2 سلاح أبيض.

تم تحرير المحضر رقم 11845 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما نجح النقيب حسام عبد العال معاون مباحث قسم شرطة المعادى، من ضبط "محمد.ك.أ" 30 سنة، عامل، وبحوزته 210 قرص مخدر، ومبلغ 380 جنيها، وسلاح أبيض، وتم حرير المحضر رقم 3327 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكن النقيب أحمد عبد المحسن معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، من ضبط "أبو سيفان ج ع" 26 سنة، عاطل، ( مسجل خطر ) سرقات عامة تحت رقم 20126 فئة " ج " حلوان، والسابق اتهامه فى 8 قضايا آخرها 2034 لسنة 2014م حلوان " مخدرات"، و"محمد ب م " 29 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 23456 لسنة 2015م حلوان " مخدرات "، وبحوزتهما 230 قرص مخدر ومبلغ مالى 1210 جنيه وسلاح ابيض بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13591 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

- محكمة جنايات السويس تقضى بالإعدام على متهم بقتل تاجر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365