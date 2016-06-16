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محاولات لمنع سقوط سيارة نقل فى ترعة المريوطية بعد اصطدامها بسور"الدائرى"

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محاولات لمنع سقوط سيارة نقل فى ترعة المريوطية بعد اصطدامها بسور"الدائرى" محاولات لمنع سقوط سيارة نقل فى ترعة المريوطية بعد اصطدامها بسور"الدائرى"
اصطدمت سيارة نقل ثقيل محملة بالذرة بالحاجز الخرسانى للوصلة الجديدة بالطريق الدائرى فى نطاق منطقة المريوطية وحطمت جزءًا كبيرًا من هذا الحاجز وانزلق نصف المقطورة خارج الطريق بالكامل وبدا معلقًا ويحاول ونش عملاق تابع لإدارة العامة للمرور الآن منع سقوط المقطورة فى ترعة المريوطية فيما توقفت حركة السيارات المتجهة من المنيب إلى الطريق الصحراوى.

كانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغًا من غرفة النجدة بارتطام مقطورة بالحاجز الخرسانى للطريق الدائرى وأدت إلى تهشم السور وعلقت السيارة بعد سقوط جزء منها من أعلى الطريق وبدوره أمر اللواء مجدى الشلقاني مدير الإدارة بانتقال العميد هانى سعيد والرائد عطية نصر ضابط الحماية المدنية لمحاولة استخراج السائق ونجحوا فى ذلك ويتم الآن محاولة منع سقوط السيارة بترعة المريوطية ويقوم ونش تابع للمرور بمحاولة إعادتها للطريق مرة أخرى.
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>انقلاب سيارة مقطورة أعلى طريق محور المريوطية لحظة الإفطار
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