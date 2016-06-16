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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالوادى الجديد

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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالوادى الجديد إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالوادى الجديد
أصيب منذ قليل 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الخارجة الداخلة بالقرب من قرية الزيات نتيجة السرعة الزائدة أثناء محاولة تفادى قائد السيارة أحد المنحنيات الخطرة ما أدى لانقلاب السيارة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالبضائع بالقرب من قرية الزيات حيث أسفر الحادث عن إصابة كل من إبراهيم رياض موسى 48 سنة ومحمد عبد الرحمن شحاتة 20 سنة وحمادة على عبد الله 17 سنة بجروح وكسور وبتر ذراع أحدهم وتم نقلهم إلى مستشفى الخارجة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة للتحقيق .
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>- مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة على طريق الخارجة

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