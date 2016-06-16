"كوبلر": العالم يريد مساعدة ليبيا لتحسين صورتها ودورها الإقليمى

أكد المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر، أن العالم يود مساعدة ليبيا لتحسين صورتها ودورها فى العالم، معتبراً أن هذا يصب فى مصلحة جميع الليبيين.

وقال كوبلر فى تغريدة أمس الأربعاء، على حسابه فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إنه قد قضى يوماً حافلاً فى منتدى أوسلو حيث عقدت العديد من الاجتماعات الثنائية والطاولات المستديرة حول ليبيا ووجدت اهتمام من المجتمع الدولى فى دعم ليبيا.

وأضاف المبعوث الخاص لليبيا، أن وزير الخارجية النرويجى أعرب عن رغبة بلاده مساعدة ليبيا.

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