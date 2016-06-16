أخبار عاجلة

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج القوس حظك اليوم الخميس 16/6/2016

Google+ Print
برج القوس حظك اليوم الخميس 16/6/2016 برج القوس حظك اليوم الخميس 16/6/2016

برج القوس على الصعيد المهني:


>حاول أن تنتهى من كل اعمالك ومهامك أولاً بأول، بحيث تنتهى من عملك فى الموعد المحدد ولا تضطر للعمل فى النصف الثانى من اليوم. رغم ذلك لا تهم التفاصيل الدقيقة خاصة فى ما يتعلق بعمليات البيع والشراء فأنت معرض للاحتيال اليوم

على الصعيد العاطفي:


>أنت تشبه الطيور الحرة وتعجز عن الالتزام بعلاقة ما لذا من الأفضل ألا تدخل فى علاقة إلا حين تشعر بأنك قادرًا على الالتزام بها بجدية بدلاً من أن تظلم شريكك وتخسره للأبد.

برج القوس على الصعيد الصحي:


>عقلك نشط للغاية اليوم وهو أمر لا يتوقف فحسب على الإلهام وحالتك المزاجية الجيدة ولكنه يرجع بدرجة كبيرة أيضًا إلى تناولك طعامًا صحيًا وحصولك على قسط كافٍ من النوم.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>تميل للاندفاع اليوم وهذا أمر خطير حيث تندفع إلى الدخول فى مشاريع دون أن تفكر بها وهو ما يمكن أن يسبب لك الكثير من المشاكل التى لا داعِ لها سواء فى العمل أو الحياة الأسرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى