برج العذراء حظك اليوم الخميس 16/6/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>الصبر الذى تتحلى به يجعلك قادرًا على تحمل المسؤولية ويجعلك محل ثقة من رؤساءك العمل، ويساعدك أيضًا على تخطى الكثير من العقبات فى حياتك المهنية وفى طريقك نحو تحقيق أحلامك.>انتظر مفاجأة من شريك حياتك اليوم ستكون قادرة على إعادة الوهج لعلاقتكما التى خبت مؤخرا وستشجعك ايضا على ان تاخذ خطوة للامام فى العلاقة الخاصة بك>تتمتع بمستوى عالِ من الطاقة الروحية وهى فرصة عظيمة للعودة للعناية بنفسك والتغلب على الكسل الذى انتابك فى الفترة الماضية وجعلك تتراجع عن النظام الغذائى السليم وممارسة الرياضة.>من المحتمل أن تصادفك اليوم العديد من الخلافات الصغيرة والمشاكل التى يمكنك ببعض الحكمة أن تخمدها تمامًا وتستفيد منها. احرص مهما حدث على ألا ينجح اى شيء فى افساد مزاجك.