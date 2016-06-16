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برج العذراء حظك اليوم الخميس 16/6/2016

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برج العذراء حظك اليوم الخميس 16/6/2016 برج العذراء حظك اليوم الخميس 16/6/2016

على الصعيد المهني:


>الصبر الذى تتحلى به يجعلك قادرًا على تحمل المسؤولية ويجعلك محل ثقة من رؤساءك العمل، ويساعدك أيضًا على تخطى الكثير من العقبات فى حياتك المهنية وفى طريقك نحو تحقيق أحلامك.

على الصعيد العاطفي:


>انتظر مفاجأة من شريك حياتك اليوم ستكون قادرة على إعادة الوهج لعلاقتكما التى خبت مؤخرا وستشجعك ايضا على ان تاخذ خطوة للامام فى العلاقة الخاصة بك

برج العذراء على الصعيد الصحي:


>تتمتع بمستوى عالِ من الطاقة الروحية وهى فرصة عظيمة للعودة للعناية بنفسك والتغلب على الكسل الذى انتابك فى الفترة الماضية وجعلك تتراجع عن النظام الغذائى السليم وممارسة الرياضة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>من المحتمل أن تصادفك اليوم العديد من الخلافات الصغيرة والمشاكل التى يمكنك ببعض الحكمة أن تخمدها تمامًا وتستفيد منها. احرص مهما حدث على ألا ينجح اى شيء فى افساد مزاجك.

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مصر 365

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