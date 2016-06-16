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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 2016/6/16

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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 2016/6/16 حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 2016/6/16

لبرج الجوزاء :
>حظك لبرج الجوزاء على الصعيد المهنى:


>يجب ان تحرص على تعاملاتك مع الزملاء فلا يصح أن تخلق بعض المشاكل التى ليس لها أى دلائل والتى استقيتها من كلام أحداهم فلا تترك أذنك إلى أحد، و حاول أن تتعقل الأمور وأن تكون أكثر رشدا ولا تختلق المشاكل دون داعى، حتى لا يؤثر ذلك سلبا على عملك.

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:
>بعد فترات طويلة من الجفاء والابتعاد عن شعور وأحاسيس الحب الحقيقى، يجب أن تكون على ثقة ويقين أن الحب سيأتى إلى بابك وسيجعلك فى قمة سعادتك ويشعرك بأنك ملك زمانك .

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>انتبه إلى حالتك الصحية ولا تستهين أبداً بتعليمات الطبيب التى ربما تنهيك عن بعض العادات السلبية، ولا تضع مستقبلك الصحى فى خطر.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :


>لا تستمع إلى كلمات زملائك ولا تجرى وراء السراب وتخسر علاقاتك بسبب بعض الكلمات غير المعلوم مصدرها، واترك نفسك إلى الحب فربما تعيش أفضل أيام حياتك طوال الفترات السابقة .

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مصر 365

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