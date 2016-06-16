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برج الجدى حظك اليوم الخميس 16\6\2016

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برج الجدى حظك اليوم الخميس 16\6\2016 برج الجدى حظك اليوم الخميس 16\6\2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:


>الأمور تتحسن فى عملك يومًا بعد الآخر، كنت قد اجتهدت فى عملك طيلة الفترة الماضية للدرجة التى لفتت نظر آخرون فى نفس مجالك عملك، حاول أن تحافظ على هذا النجاح ولا تهمل ولا تتكاسل، فما بذلته وحققته لا ينبغى ان يذهب هباءً، تلطيف الأجواء مع زملاؤك فى العمل سينعكس إيجابيًا على طاقتك فى العمل.

برج الجدى على الصعيد العاطفى:


>ينتابك شعور بالحنين إلى حبك الأول، لا تسير خلف هذا الشعور فما ذهب فى الماضى لن يعود مجددًا، حاول أن تضع لنفسك مبادئ تسير عليها بعيدًا عن الشخص الذى تفكر فيه الآن، افتح قلبك لعلاقة حب جديدة كى تحقق لنفسك السلام النفسى والعاطفى الذى كنت تتطمح فيه.

برج الجدى على الصعيد الصحى:


>آلالام فى الظهر والرقبة تظهر عليك نتيجة الإرهاق والمجهود الذى بذلته الفترة الماضية فى عملك، حاول أن تستشير طبيبك الخاص بشأن هذه الآلام حتى لا تتطور وتنعكس بشكل أكثر سلبًا عليك، الأمور ستكون على ما يرام اليوم لكن الالتزام بالعقاقير الذى نصحك بها الطبيب سيكون مفيدًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>تحتاج إلى الجلوس فى مكان مختلف عن الأماكن الاعتيادية التى تجلس بها عادة، لذا أنت فى حاجة إلى الذهاب لحفلة تكون قائمة على التراث القديم مثل التراث البدوى أو الريفى أو غيره، حاول أن تغير الأجواء لتنعكس على نفسيتك بالإيجاب تعويضًا عن ما قضيته.

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مصر 365

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