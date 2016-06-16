برج الميزان حظك اليوم الخميس 16/6/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

>تشعر بحالة من الاحباط الشديد بسبب الصراعات التى تدور حولك فى مجال العمل ، فالأيام المقبلة ستشهد الحياة العملية لمواليد برج الميزان الكثير من التغييرات، فعليك أن تكون شخصا إيجابيا وتواجه من حولك بما يدور بتفكيرك. على الصعيد العاطفي:

>حياة برج الميزان العاطفية تحتاج للكثير من التجديد و ذلك بعد ان وصلت المشاكل لذروتها مع الشريك ، فحاول ان تتخطى هذه المرحلة و تكون أكثر هدوءا و تفهما لظروف شريكك. برج الميزان على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الميزان أن تحتاج لزيارة الطبيب فى أقرب وقت حيث دخلت حالتك الصحية فى ارتباك شديد منذ عدة أسابيع إلا أن اهمالك لصحتك يزيد من الاضطرابات. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أن عليك ان تأخذ عدد من الخطوات الايجابية لكى تصبح حياتك اكثر استقرارا.

شبكةعيونالإخبارية

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