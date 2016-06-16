برج العقرب حظك اليوم الخميس 16 يونيو 2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>اليوم سوف تكون قادرًا على التوصل إلى حل ناجح للمشاكل المالية الخاصة بك وسوف تتخذ الخطوات الضرورية الأولى نحو تنفيذ هذا الحل. ولكنك لن تكون قادرًا الآن على السيطرة على اموالك. المسار الذى اخترت من المحتمل ان يكون صعبا، ولكن سوف تأخذ القرار الصحيح، وسوف تكون قادرًا على إيجاد طريقك للخروج من الضائقة المالية الخاصة بك قريبا جدا.>إذا كنت تبحث عن الحب المثالى لا يجب أن تفعل ذلك بعد الآن فالسينما تصور صورة مثالية للرجل أو الفتاة التى لا وجود لها فى الواقع! لذلك يجب أن لا تنظر لمثل هذا النوع من الأشخاص .>سوف يبدأ النظام الصحى الصارم الذى كنت تتابعه يؤتى ثماره. إذا قمت بتغيير نمط النظام الغذائى الخاص بك، سترى تحسن ملحوظ فى صحتك اليوم. هذا سوف يشجعك على مواصلة الروتين الصحى الخاص بك.>لقد كنت متسرعًا فى اتخاذ القرارات لبعض الوقت. ولكن اليوم سوف تدرك أهمية التخطيط والنهج الدقيق. من الآن فصاعدا، يجب ان تلتزم التخطيط الذى ترسمه بشكل جيد ومنظم. لم يفت الاوان بعد لبدء التخطيط.