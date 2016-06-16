أخبار عاجلة

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج العقرب حظك اليوم الخميس 16 يونيو 2016

Google+ Print
برج العقرب حظك اليوم الخميس 16 يونيو 2016 برج العقرب حظك اليوم الخميس 16 يونيو 2016

على الصعيد المهني:


>اليوم سوف تكون قادرًا على التوصل إلى حل ناجح للمشاكل المالية الخاصة بك وسوف تتخذ الخطوات الضرورية الأولى نحو تنفيذ هذا الحل. ولكنك لن تكون قادرًا الآن على السيطرة على اموالك. المسار الذى اخترت من المحتمل ان يكون صعبا، ولكن سوف تأخذ القرار الصحيح، وسوف تكون قادرًا على إيجاد طريقك للخروج من الضائقة المالية الخاصة بك قريبا جدا.

على الصعيد العاطفي:


>إذا كنت تبحث عن الحب المثالى لا يجب أن تفعل ذلك بعد الآن فالسينما تصور صورة مثالية للرجل أو الفتاة التى لا وجود لها فى الواقع! لذلك يجب أن لا تنظر لمثل هذا النوع من الأشخاص .

برج العقرب على الصعيد الصحي:


>سوف يبدأ النظام الصحى الصارم الذى كنت تتابعه يؤتى ثماره. إذا قمت بتغيير نمط النظام الغذائى الخاص بك، سترى تحسن ملحوظ فى صحتك اليوم. هذا سوف يشجعك على مواصلة الروتين الصحى الخاص بك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>لقد كنت متسرعًا فى اتخاذ القرارات لبعض الوقت. ولكن اليوم سوف تدرك أهمية التخطيط والنهج الدقيق. من الآن فصاعدا، يجب ان تلتزم التخطيط الذى ترسمه بشكل جيد ومنظم. لم يفت الاوان بعد لبدء التخطيط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى