برج السرطان حظك اليوم الخميس 16 يونيو 2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>هذا هو الوقت المناسب للعاملين فى المهن التى تنطوى على السفر والرحلات، يمكنهم كسب أموال جيدة من خلال مصالح جيدة ينجزونها، ويمكنهم السعى لإجراء اتصالات مع السلطات العليا فى العمل يمكن أيضًا لمن يقومون باستثمار فى العقارات أو المعادن أن يحققوا مكاسب كبيرة.>لا أحد كامل. ولا يجب أن تكون كاملاً كى تحظى بالحب ولا يجب أيضًا أن تبحث عن الكمال فى الشخص الذى تحبه كى لا تحمله عبئًا كبيرًا وتجعل الأمر صعبًا على الجميع. حاول أن تكون أكثر مرونة فى ما يتعلق بحياتك العاطفية وأن تفتح قلبك للآخرين وتسمح لنفسك بأن تعرفهم.>صحتك الجسدية جيدة، ولكن الشيء نفسه لا يمكن أن يقال عن الحالة النفسية الخاصة بك. لقد بذلت مجهودًا أكبر مما يمكن لعقلك أن يهضمه فى الجبهة الوظيفية والإجهاد العقلى يتزايد نتيجة لذلك. تحتاج إلى تصحيح هذا الوضع بصورة عاجلة وتحتاج إلى تقليل عبء العمل الخاص بك والذهاب لممارسة بعض التمارين الرياضية أو الاسترخاء. واتباع نظام غذائى لإزالة السموم من جسمك.>كل ما تبذلونه من جهود فيما يتعلق بكل من حياتك المهنية وحياتك الشخصية يحقق الآن ثماره ومن المرجح أن مجهوداتك فى البناء سوف تؤدى إلى نجاح كبير بالنسبة لك وتدفعك للتقدم كما أن مجهوداتك وإبداعاتك ستكون ملحوظة من قبل رؤسائك وستجنى الكثير من التقدير المادى والمعنوي.