برج الدلو حظك اليوم الخميس 16/6/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:



>توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

>الحياة العملية لمواليد برج الدلو ستشعر هذه الفترة بأنك فى افضل ايامك فى العمل ، حيث تنل مكافأة مالية كبيرة تقديرا لمجهودك الملحوظ و عملك المميز.>عليك أن تستمع لشريكك و تعرف ما يزعجه لكى تنتهى التوترات بينكما ، فحياة برج الدلو العاطفية تحتاج بعض التجديد ، فأدعو شريكك للسفر أو لقضاء إحدى السهرات معا فهى الاجواء التى ستعيد اليكما الحب والرومانسية.>لمواليد برج الدلو اهتمامك بصحتك الفترة الماضية يعود عليك بشكل ايجابى ، لكن حاول التخلص من الضغوط الخاصة بالعمل التى تصبح حالتك المزاجية فى أفضل حال.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو ان الفترة المقبلة ستتحسن الاوضاع العائلية بنسبة كبيرة و تنتهر التوترات ، و تصبح أكثر استقرارا وراحة.