برج الدلو حظك اليوم الخميس 16/6/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:
>الحياة العملية لمواليد برج الدلو ستشعر هذه الفترة بأنك فى افضل ايامك فى العمل ، حيث تنل مكافأة مالية كبيرة تقديرا لمجهودك الملحوظ و عملك المميز.
على الصعيد العاطفي:
>عليك أن تستمع لشريكك و تعرف ما يزعجه لكى تنتهى التوترات بينكما ، فحياة برج الدلو العاطفية تحتاج بعض التجديد ، فأدعو شريكك للسفر أو لقضاء إحدى السهرات معا فهى الاجواء التى ستعيد اليكما الحب والرومانسية.
برج الدلو على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الدلو اهتمامك بصحتك الفترة الماضية يعود عليك بشكل ايجابى ، لكن حاول التخلص من الضغوط الخاصة بالعمل التى تصبح حالتك المزاجية فى أفضل حال.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الدلو
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو ان الفترة المقبلة ستتحسن الاوضاع العائلية بنسبة كبيرة و تنتهر التوترات ، و تصبح أكثر استقرارا وراحة.