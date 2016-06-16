أخبار عاجلة

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الدلو حظك اليوم الخميس 16/6/2016

Google+ Print
برج الدلو حظك اليوم الخميس 16/6/2016 برج الدلو حظك اليوم الخميس 16/6/2016

على الصعيد المهني:


>الحياة العملية لمواليد برج الدلو ستشعر هذه الفترة بأنك فى افضل ايامك فى العمل ، حيث تنل مكافأة مالية كبيرة تقديرا لمجهودك الملحوظ و عملك المميز.

على الصعيد العاطفي:


>عليك أن تستمع لشريكك و تعرف ما يزعجه لكى تنتهى التوترات بينكما ، فحياة برج الدلو العاطفية تحتاج بعض التجديد ، فأدعو شريكك للسفر أو لقضاء إحدى السهرات معا فهى الاجواء التى ستعيد اليكما الحب والرومانسية.

برج الدلو على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الدلو اهتمامك بصحتك الفترة الماضية يعود عليك بشكل ايجابى ، لكن حاول التخلص من الضغوط الخاصة بالعمل التى تصبح حالتك المزاجية فى أفضل حال.
>


>توقعات علماء الفلك لبرج الدلو


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو ان الفترة المقبلة ستتحسن الاوضاع العائلية بنسبة كبيرة و تنتهر التوترات ، و تصبح أكثر استقرارا وراحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى