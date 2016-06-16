برج الحوت حظك اليوم الخميس 16 يونيو 2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>بينما تشعر بالرضا بشكل كامل فى وظيفتك قد تفقد أعصابك اليوم وتدخل فى معارك مع زملائك. يجب أن تحرص على عدم اتخاذ أى قرار متهور على أساس هذه الاضطرابات اللحظية. هناك احتمالاً أن تترك عملك والوظيفة التى كنت ترغب فعلا فيها بسبب الأحداث غير السارة المفاجئة لذا من المهم أن تنتبه إلى أعصابك اليوم.>أنت على استعداد لبداية جديدة فى علاقتك. قد يحدث هذا فى شكل استغنائك عن العلاقة القديمة التى كانت انتهت بالنسبة لك من فترة ليست بالقصيرة. أو قد تقرر تجديد جهودك وهذا يبث حب جديدة فى العلاقة الموجودة لديك.>الإصابات هى احتمال قوى اليوم. عليك أن تكون أكثر حرصا لتجنب السقوط والحوادث. ولا تتردد فى زيارة الطبيب إذا تطلب الأمر ولا تتجاهل المسائل الصحية اليوم. وإلا فإنها يمكن أن تحمل نسبة خطورة. تحتاج أيضا لرعاية صحة المقربين لك.>روحك المعنوية فى اوجها اليوم وطاقتك كذلك وأنت بحاجة للاحتفال مع أصدقائك والاجتماع بهم وقضاء وقت ممتع يساعدك على الحفاظ على هذه الروح.