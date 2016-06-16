أخبار عاجلة

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الحوت حظك اليوم الخميس 16 يونيو 2016

Google+ Print
برج الحوت حظك اليوم الخميس 16 يونيو 2016 برج الحوت حظك اليوم الخميس 16 يونيو 2016

على الصعيد المهني:


>بينما تشعر بالرضا بشكل كامل فى وظيفتك قد تفقد أعصابك اليوم وتدخل فى معارك مع زملائك. يجب أن تحرص على عدم اتخاذ أى قرار متهور على أساس هذه الاضطرابات اللحظية. هناك احتمالاً أن تترك عملك والوظيفة التى كنت ترغب فعلا فيها بسبب الأحداث غير السارة المفاجئة لذا من المهم أن تنتبه إلى أعصابك اليوم.

على الصعيد العاطفي:


>أنت على استعداد لبداية جديدة فى علاقتك. قد يحدث هذا فى شكل استغنائك عن العلاقة القديمة التى كانت انتهت بالنسبة لك من فترة ليست بالقصيرة. أو قد تقرر تجديد جهودك وهذا يبث حب جديدة فى العلاقة الموجودة لديك.

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>الإصابات هى احتمال قوى اليوم. عليك أن تكون أكثر حرصا لتجنب السقوط والحوادث. ولا تتردد فى زيارة الطبيب إذا تطلب الأمر ولا تتجاهل المسائل الصحية اليوم. وإلا فإنها يمكن أن تحمل نسبة خطورة. تحتاج أيضا لرعاية صحة المقربين لك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>روحك المعنوية فى اوجها اليوم وطاقتك كذلك وأنت بحاجة للاحتفال مع أصدقائك والاجتماع بهم وقضاء وقت ممتع يساعدك على الحفاظ على هذه الروح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى