أخبار عاجلة

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الحمل حظك اليوم الخميس 16 يونيو 2016

Google+ Print
برج الحمل حظك اليوم الخميس 16 يونيو 2016 برج الحمل حظك اليوم الخميس 16 يونيو 2016

برج الحمل على الصعيد المهني:


>تواجه مشاكل وصعوبات فى جبهة العمل. ومع ذلك، إذا كنت قد تمكنت من التعلم من التجارب السابقة، سوف تكون قادرًا على التعامل مع هذه المشاكل بسهولة تامة. الاستفادة من هذه الخبرات السابقة وتطبيقها فى الوقت المناسب يمكن أن يأخذ حياتك المهنية بعيدا جدا فى هذا الموقف.

على الصعيد العاطفي:


>كنت فى مكان ما بدأت تشعر بأن العلاقات الرومانسية مملة وغير مناسبة لك فى هذه الأيام. ومع ذلك فإن نوع فريد وجديد من الرومانسية قد يوقد لديك الرغبة فى عمل علاقة مع الناس من الجنس الآخر، حفز نفسك لا تفقد الأمل.

برج الحمل على الصعيد الصحي:


>قد تواجه الخمول اليوم، ولكن هذا رد فعل طبيعى للإيقاع المتسارع الذى كنت قد وضعت نفسك فيه خلال الايام القليلة الماضية. قد تحدث لك آلام وأوجاع خفيفة أيضا، خصوصا فى عضلات الساق وهذه هى أيضا نتيجة للإرهاق.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>بعض المشاريع غير المكتملة سواء على الصعيد المهنى او العاطفى ستكتمل اليوم وتحقق فيها نتائج ملموسة ويمكن لصديق قريب ومقرب منك أن يساعدك فى هذه المشاريع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى