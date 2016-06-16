برج الحمل حظك اليوم الخميس 16 يونيو 2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

>تواجه مشاكل وصعوبات فى جبهة العمل. ومع ذلك، إذا كنت قد تمكنت من التعلم من التجارب السابقة، سوف تكون قادرًا على التعامل مع هذه المشاكل بسهولة تامة. الاستفادة من هذه الخبرات السابقة وتطبيقها فى الوقت المناسب يمكن أن يأخذ حياتك المهنية بعيدا جدا فى هذا الموقف. على الصعيد العاطفي:

>كنت فى مكان ما بدأت تشعر بأن العلاقات الرومانسية مملة وغير مناسبة لك فى هذه الأيام. ومع ذلك فإن نوع فريد وجديد من الرومانسية قد يوقد لديك الرغبة فى عمل علاقة مع الناس من الجنس الآخر، حفز نفسك لا تفقد الأمل. برج الحمل على الصعيد الصحي:

>قد تواجه الخمول اليوم، ولكن هذا رد فعل طبيعى للإيقاع المتسارع الذى كنت قد وضعت نفسك فيه خلال الايام القليلة الماضية. قد تحدث لك آلام وأوجاع خفيفة أيضا، خصوصا فى عضلات الساق وهذه هى أيضا نتيجة للإرهاق. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>بعض المشاريع غير المكتملة سواء على الصعيد المهنى او العاطفى ستكتمل اليوم وتحقق فيها نتائج ملموسة ويمكن لصديق قريب ومقرب منك أن يساعدك فى هذه المشاريع.

شبكةعيونالإخبارية

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