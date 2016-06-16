برج الثور حظك اليوم الخميس 16/6/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

>هذه الفترة تعد مهمة و تحمل نقطة تحول قوية فى الحياة العملية لمواليد برج الثور ، فأنتهز الفرصة حول كل الطاقة السلبية التى تحيطك إلى طاقة إيجابية ستحقق بعدها الكثير من الأنجازات . على الصعيد العاطفي:

>حياة برج الثور العاطفية مازالت تحتاج للكثير من الدعم منك و من شريكك حتى لا توصل العلاقة لشكل يسوده الملل و الاضطرابات الدائمة . برج الثور على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الثور عليك أن تعتنى بنسبة كبيرة بصحتك التى اهملتها منذ فترة طويلة، فإتباعك نظام غذائى صارم هو الحل الأمثل. توقعات علماء الفلك لبرج الثور

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن هناك عدد من الاخبار الجيدة فى الطريق اليك ، و مفاجأة كبير ستغير الكثير فى حياتك فكن أكثر صبرا و تفاؤلا.

شبكةعيونالإخبارية

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