برج الثور حظك اليوم الخميس 16/6/2016

برج الثور على الصعيد المهني:
>هذه الفترة تعد مهمة و تحمل نقطة تحول قوية فى الحياة العملية لمواليد برج الثور ، فأنتهز الفرصة حول كل الطاقة السلبية التى تحيطك إلى طاقة إيجابية ستحقق بعدها الكثير من الأنجازات .
على الصعيد العاطفي:
>حياة برج الثور العاطفية مازالت تحتاج للكثير من الدعم منك و من شريكك حتى لا توصل العلاقة لشكل يسوده الملل و الاضطرابات الدائمة .
برج الثور على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الثور عليك أن تعتنى بنسبة كبيرة بصحتك التى اهملتها منذ فترة طويلة، فإتباعك نظام غذائى صارم هو الحل الأمثل.
توقعات علماء الفلك لبرج الثور
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن هناك عدد من الاخبار الجيدة فى الطريق اليك ، و مفاجأة كبير ستغير الكثير فى حياتك فكن أكثر صبرا و تفاؤلا.